„Premiul Tudor Iașcenco” 2026, acordat jurnalistei Irina Tabaranu pentru abordarea subiectelor ce țin de securitatea națională

Asociația Presei Independente (API) a acordat „Premiul Tudor Iașcenco” 2026 jurnalistei Irina Tabaranu de la Zona de Securitate, pentru curajul în abordarea subiectelor sensibile și complexe ce țin de securitatea națională, drepturile omului din regiunea transnistreană, dar și consecințele conflictului de pe Nistru.

Premiul se înmânează din anul 2021 în memoria jurnalistului de investigație Tudor Iașcenco, directorul ziarului „Cuvântul”, unul dintre fondatorii și primul președinte al API. Prin acest Premiu, API onorează curajul, rezistența și angajamentul jurnaliștilor de a spune adevărul indiferent de circumstanțe.

„Este cel mai valoros premiu, oferit de API, care are și o puternică încărcătură emoțională. Or, domnul Tudor Iașcenco a fost nu doar un exemplu de curaj, corectitudine și onestitate în jurnalism, dar și cel care a contribuit semnificativ la dezvoltarea presei independente în țara noastră”, a declarat Petru Macovei, directorul executiv API.

Rudor Iașcenco a decedat la 26 martie 2021, în vârstă de 72 de ani, a fost decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”.

În 2024, premiul i-a fost oferit Anetei Grosu, jurnalistă, ombudsmanul cititorilor și co-fondatoarea Ziarului de Gardă. În 2025, premiul le-a revenit jurnalistelor ZdG Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor.

În anii precedenți, laureați ai Premiului au fost jurnaliștii Vitalie Călugăreanu (2021), echipa Viorica Tătaru și Andrei Captarenco (2022), Mihail Sirkeli (2023).