Precizările Poliției cu referire la afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei: cei care le-au lipit ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă

Vineri, 8 august, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de „chemare la ură socială, interetnică și religioasă”. Este vorba despre afișele care folosesc numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei și despre care anterior atenționase purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov.

Potrivit Poliției, cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în R. Moldova. Astfel, instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflǎrii acestora pe teritoriul țǎrii noastre este pentru a fi implicați activ în perturbarea procesului electoral.

„Informațiile verificate de către instituțiile specializate ale statului au stabilit că persoanele ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și Referendum, despre care anterior a comunicat Poliția Națională și Serviciul de Informații și Securitate”, au menționat oamenii legii.

Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare.

Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a publicat un mesaj prin care atenționează oamenii că afișele apărute pe străzile din capitală sunt „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” și nu au legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei.

Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc numele Președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. Potrivit Președinției, imaginile sunt abuzive și false.