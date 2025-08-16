VIDEO Instrucțiuni pentru obținerea „compensațiilor” și numărul real al protestatarilor adunați de Blocul Victorie

Deși Blocul Victorie anunțase că la protestul de pe 16 august ar putea participa până la 10 mii de persoane, imagini video surprinse cu drona și relatări de la fața locului arată că la manifestație au venit doar câteva zeci de oameni, iar unii dintre aceștia primeau instrucțiuni despre cum să obțină „compensații” pentru participare.

Printre participanți sunt și tineri care au fost instruiți în Rusia cum să folosească arme pentru a provoca daune neletale, să provoace și să confrunte forțele de ordine, pentru a crea haos în timpul protestelor.

Pe 11 august, Marina Tauber, care a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, fugind spre Moscova, a trimis primarului orașului Chișinău, Ion Ceban, o declarație prealabilă privind organizarea unei „întâlniri spontane sub formă de flashmob”, care ar fi „împotriva regimului Sandu-PAS”, pe 16 august.

Aceasta a scris că la „întâlnire” ar putea participa până la 10 mii de persoane. Solicitarea deputatei fugare a venit în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promitea câte 3000 de dolari, lunar.

Pe 16 august, Blocul Victorie a publicat mai multe imagini video în care arată că polițiștii opresc autocarele și mașinile cu protestatari care se îndreptau spre Chișinău.

Imaginile surprinse cu drona arată că, la protest, spre deosebire de așteptările organizatorilor, au participat doar câteva zeci de persoane.

Mulțimea scandează mesaje împotriva președintei Maia Sandu și în favoarea bașcanei Evghenia Guțul, condamnată recent la 7 ani de închisoare. Oameni ignoră avertismentele poliției că manifestația nu este autorizată și solicitarea de a se dispersa. Printre participanți se află și deputați sau membri ai unor partide afiliate fostului politician Ilan Șor.

Reprezentanții formațiunilor politice controlate de Șor au promis să ofere sprijin juridic celor care vor fi sancționați de autorități în cursul zilei.

De asemenea, un cititor ZdG a surprins mai mulți simpatizanți ai blocului Victorie într-un centru comercial, unde li se ofereau instrucțiuni despre cum să primească „compensații” pentru participarea la protest.

„Tovarăși, când ajungeți la Gara Feroviară din Chișinău, asigurați-vă că activați transmisia de geolocalizare în chatbot. Acest lucru trebuie de făcut pentru a primi compensațiile. Instrucțiunile sunt în fotografie”, se arată în unul dintre mesajele primite de participanți.

În dimineața zilei, membri și simpatizanți ai Blocului Victorie au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău, urmând să „protesteze” în susținerea bașcanei Evgheniei Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare. Forțele de ordine au dezinstalat corturile, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție.

La așa-numitul protest, potrivit imaginilor video publicate de canalele de Telegram ale Blocului Victorie, pot fi observați unii dintre protagoniștii investigației Cu Sens „Instruiți să facă haos”, care a dezvăluit identitatea mai multor tineri instruiți în Rusia cum să folosească arme pentru a provoca daune neletale, să provoace și să confrunte forțele de ordine, pentru a crea haos în timpul protestelor.

Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, care a condus așa-zisele proteste organizate de condamnatul fugar Ilan Șor în perioada 2022-2023, a publicat vineri, 15 august, un mesaj pe rețelele de socializare în care avertizează cetățenii să nu participe la manifestarea anunțată de către fugar pentru sâmbătă, pentru că „mitingurile care se pregătesc de Ilan Șor și echipa sa se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge”.

Initial, protestul urma să aibă loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), însă locația a fost schimbată la Gara Feroviară după ce Primăria a acordat prioritate Guvernului, care vrea să desfășoare o serie de evenimente în PMAN pe parcursul lunii august.