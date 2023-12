LIVE TEXT Summit istoric la Bruxelles. Președinta Parlamentului European: „Acesta este un moment de mândrie pentru Europa. Pentru Ucraina. Pentru Moldova”

Astăzi, 14 decembrie, liderii europeni s-au reunit în cadrul primei zile a summit-ului la Consiliul European. În centru atenției a fost subiectul extinderii UE. Aceștia au decis să deschidă negocierile cu R. Moldova și Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European Charles Michel.

UPDATE 21:40 Și președinta Parlamentului European Roberta Metsola a venit cu un mesaj după anunțul Consiliului.

Metsola a publicat un clip video cu mai multe secvențe din ultimul an în care a declarat că R. Moldova face parte din familia europeană.

Europe is Moldova.

Moldova is Europe.



🇪🇺🇲🇩



Europa este Moldova.

Moldova este Europa. pic.twitter.com/N768SZHdxC — Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2023

„Acesta este un moment de mândrie pentru Europa. Pentru Ucraina. Pentru Moldova. Pentru toți cei care luptă pentru valorile noastre. Pentru toți cei care privesc Europa ca pe un far de speranță. Ne-am ținut promisiunile. Am făcut istorie. Acum vom scrie viitorul împreună”, a transmis președinta Parlamentului European.

This is a proud moment for Europe. For Ukraine. For Moldova.



For everyone fighting for our values. For everyone looking to Europe as a beacon of hope.



We kept our promises. We made history. Now we will write the future together. @ZelenskyyUa @sandumaiamd pic.twitter.com/HFVs8c1vb4 — Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2023

UPDATE 21:30 „O decizie strategică și o zi care va rămâne gravată în istoria Uniunii noastre”. Astfel a calificat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen decizia Consiliului European privind începerea negocierilor de aderare la UE și oferirea statutului de țară candidată Georgiei.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

„Liderii UE au decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova și să acorde statutul de candidat Georgiei. O decizie strategică și o zi care va rămâne gravată în istoria Uniunii noastre. Suntem mândri că ne-am respectat promisiunile și ne bucurăm pentru prietenii și partenerii noștri”, a transmis Ursula von der Leyen.

UPDATE 20:50 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a felicitat-o personal pe Maia Sandu, după ce Consiliul European a făcut marele anunț.

„(…)Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat pentru ca acest lucru să se întâmple și tuturor celor care au ajutat. Îi felicit pe toți ucrainenii în această zi. De asemenea, felicit Moldova și personal pe Maia Sandu. Istoria este făcută de cei care nu obosesc să lupte pentru libertate”, a notat șeful statului ucrainean.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

UPDATE 20:15 Președintele României Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă în urma anunțului despre deschiderea negocierilor. Acesta nu a dezvăluit detalii din culisele negocierilor, chiar dacă l-am întrebat despre cum a fost convins premierul ungar, Viktor Orban. Acesta a reiterat că țara sa este alături de R. Moldova.

„A fost, formal, aprobat capitolul extindere, însemnând că, în Consiliul European, s-a decis acordarea începerii negocierilor de aderare cu R. Moldova, Ucraina și Moldova, așa cum a propus Comisia. S-a decis acordarea statutului de candidat Georgiei și inclusiv pe Bosnia şi Herţegovina avem un text destul de pozitiv, urmând, probabil, o decizie pozitivă în primăvară. (…)Negocierile în Consiliu au durat destul de mult. Astăzi, la ora 11:00 au început și acum avem primul rezultat palpabil. Au fost discuții complicate, amiabile, strategice, dar important este finalul”, a spus președintele României.

UPDATE 18:50

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

UPDATE 18:05 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel vor susține o conferință de presă.

UPDATE 18:00 Unele surse afirmă că deși nu s-a ajuns, încă, la un acord bugetar după revizuirea bugetului UE și fondurile pentru Ucraina, liderii Uniunii Europene au trecut la subiectul extinderii.

„Bugetul pe termen lung este blocat și acum trebuie să fie discutat. Dezbaterea este dacă să o facem (sprijinul financiar pentru Ucraina n.red.) în afara bugetului sau în interiorul bugetului, dar într-o perioadă mai scurtă de timp)”, a declarat un oficial.

Un dintre probleme este este amenințarea lui Orbán de a se opune prin veto unor granturi de 17 miliarde de euro și unor împrumuturi de 33 de miliarde de euro pentru Kiev, care fac parte din revizuirea intermediară.

Un alt reprezentant a spus că Orbán nu a ridicat obiecții cu privire la suplimentarea bugetului, dar a subliniat că finanțarea suplimentară pentru Ucraina ar trebui să provină din afara bugetului.

UPDATE: 17:00 Moldova și Ucraina au obținut rezultate „în cele mai dificile circumstanțe”, iar următorul pas trebuie să fie deschiderea negocierilor de aderare, a menționat președinta Parlamentului European, Metsola. „Această decizie va fi bazată pe merit”, a reiterat Roberta Metsola.

„Extinderea este cea mai puternică investiție geopolitică, strategică și orientată spre viitor. O extindere bazată pe merit consolidează țara noastră, Uniunea noastră și modul nostru de viață. (…) Am observat declinul îngrijorător al sentimentelor pro-europene în Balcanii de Vest, chiar și în rândul tinerilor. Speranța trebuie transformată în rezultate tangibile, altfel se va evapora”, a declarat Metsola.

Aceasta a fost întrebată franc: „Când R. Moldova va fi parte a Uniunii Europene?”.

„Aș dori să felicit țara dumneavoastră pentru progresul masiv înregistrat. (…)Pas cu pas, sunt sigură că veți reuși. (…)Decizia acestui summit despre posibilitate de a trece la pasul următor și de a deschide negocierile va fi, sperăm, un semnal pentru poporul dumneavoastră, astfel vă vom arăta că suntem credibili atunci când spunem că vom face ceva. Cel puțin, asta este ceea ce meritați”, a răspuns Roberta Melsola.

UPDATE: 14:50 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, s-a adresat liderilor europeni prin videoconferință. Înaintea reuniunii, la Bruxelles s-a speculat că Zelenski va fi prezent la summitul UE.

Zelenski le-a spus liderilor UE că astăzi „determinarea va fi fie la Bruxelles, fie la Moscova” și le-a reamintit despre „o decizie care a fost promisă”, referindu-se la raportul Comisiei Europeane (CE) de pe 8 noiembrie, prezentat de șefa Comisiei, când a recomandat deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova și Ucrainei la UE.

Zelenski le-a reamintit, de asemenea, liderilor UE despre istoria conflictului din Ucraina.

„În urmă cu 10 ani, în Ucraina, oamenii s-au ridicat sub steagurile Uniunii Europene… Vă cer un singur lucru astăzi – nu trădați oamenii și credința lor în Europa”, a reiterat președintele ucrainean.

Știrea inițială

Președinta Prlamentului European, Roberta Metsola, a susținut o conferință de presă, dând altfel startul oficial al summit-ului.

Roberta Metsola. Sursă foto. ZdG

Conform protocolului, rând pe rând, prim-miniștrii și președinții țărilor membre și-au făcut apariția pe covorul roșu, unde au făcut primele declarații de presă.

Autoritățile de la Budapesta, în continuare, opun rezistență. Cu toate acestea, cancelarul german Olaf Scholz a subliniat convingerea sa că Orbán trebuie să renunțe la dreptul de veto în ceea ce privește lansarea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, adăugând că acest lucru este valabil și pentru discuțiile cu Moldova și țările din Balcanii de Vest.

Comisia Europeană a deblocat miercuri, în ajunul summit-ului, fonduri de coeziune UE înghețate în valoare de 10,2 miliarde de euro pentru Ungaria, după ce țara a efectuat reforme judiciare. Această măsură a fost criticată de cele mai mari partide politice europene și a ridicat suspiciuni că aceasta a fost o îndulcire pentru a debloca negocierile privind Ucraina.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. Sursă foto: ZdG

Totuși, cu cei doi noi membri la masa Consiliului, prim-ministru polonez Donald Tusk și prim-ministrul Luxemburgului, Luc Frieden, se așteaptă că va spori puterea în rândul liderilor europeni.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anticipat că summitul ar putea dura până la sfârșitul săptămânii. Sánchez a menționat că țara sa susține pe deplin aderarea Ucrainei și pachetul de ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Kiev.