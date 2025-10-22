LIVE TEXT Ședința de constituire a noului Parlament, întreruptă: Igor Grosu a fost ales în funcția de președinte al Legislativului pentru încă un mandat. Partidelor vor stabili în zilele următoare numărul de vicepreședinți ai instituției

O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

UPDATE 17:47 Prima ședință a noului Parlament s-a încheiat. Igor Grosu a anunțat că, în următoarele zile, urmează să aibă loc discuții între partide pentru stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului și alegerea nominală a acestora.

Candidaturile vicepreședinților sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică şi nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului permanent.

UPDATE 17:35 Lui Igor Grosu i-a fost înmânat Stindardului președintelui Parlamentului.

Șeful legislativului, odată ales, preia conducerea lucrărilor plenului. Învestirea președintelui Parlamentului are un caracter ceremonial, marcat și prin înmânarea Stindardului președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant. Stindardul este purtat de Garda de Onoare, iar o copie a acestuia este oferită președintelui Parlamentului anterior.

UPDATE 17:26 Președintele PAS a fost ales în funcția de președinte al Parlamentului pentru încă un mandat, cu votul a 55 de deputați.

Contracandidatul său, deputatul fracțiunii Alternativa, Alexandr Stoianoglo, a acumulat 32 de voturi.

La vot au participat 87 de deputați.

Proiectul hotărârii privind alegerea președintelui Parlamentului a fost votat de către 54 de persoane.

UPDATE 15:55 Procedura de votare a președintelui Parlamentului va începe la ora 16:00 și va dura o oră. Președintele fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat, „ca să nu fie căutați pe coridoare”, că „nu vor participa la alegerile acestea”.

Nici fracțiunea Partidul Nostru nu va participa la vot, a declarat Renato Usatîi. „Deoarece totul e clar, dar să participăm să ne vadă numai neamurile la televizor, nu văd niciun rost”, a menționat Usatîi.

Astfel, ședința Parlamentului a fost întreruptă.

UPDATE 15:35 „Cu toții ne putem imagina foarte bine cu ce se va termina votul de astăzi. Cu toate acestea, privesc atât această nominalizare, cât și votul posibil, ca pe un nou pas în direcția consolidării clasei noastre politice. Deocamdată, la nivelul opoziției, și doar pe o singură chestiune (…). Sunt convins că prin eforturi comune vom putea realiza în cadrul acestei sesiuni ca opoziția parlamentară să obțină, în sfârșit, segmentul său de responsabilitate. În primul rând, în domeniul funcționării mass-media și a audiovizualului, al Comisiei Electorale Centrale, al controlului asupra finanțelor publice. Însă pentru aceasta, opoziția însăți este datoare să urce la un nivel superior de responsabilitate și să demonstreze că este capabilă să acționeze împreună, nu fragmentat”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

Acesta a venit și cu un îndemn spre noi săi colegi: „Haidem să terminăm practica, haidem să terminăm să căutăm dușmani și inamici, a venit timp că trebuie găsim soluții”.

UPDATE 15:15 În replică, Ceban a vorbit despre înstrăinarea Aeroportului Internațional Chișinău și furtul miliardului.

„Ceea ce ține de bugetul municipal vreau doar să vă aduc aminte că, spre diferență de voi, noi nu avem restanțe la salarii și la prestații. Nu avem Calea Ferată care a lăsat o întreprindere strategică, un întreg guvern, în paragină. Nu avem, ceea ce ați spus dumneavoastră, contracte secrete la gaze naturale, la alte resurse energetice care pun oamenii să achite ultimii bani, inclusiv în credit, pentru tarife în perioada rece a anului”, a replicat Ion Ceban.

„Pornim dezbaterile, interesant o să fie în Parlament”, a remarcat președinta ședinței, Zinaida Greceanîi.

Grosu l-a acuzat pe Ceban că „a turuit o groază de minciuni”.

UPDATE 15:05 După discursul ținut de Igor Grosu, acesta a fost întrebat de către primarul Ion Ceban, deputat pe lista blocului Alternativa, despre „politizarea” instituțiile publice. „Ce veți face și dacă veți face ceva ca aceste instituții să nu fie la cheremul unui singur partid, dar să reprezinte cu adevărat întreaga societate și competențele respective delegate de instituțiile de stat”, a întrebat Ceban.

„O să consolidăm instituțiile statului care să acționeze indiferent de ce partid sau alianță se află la putere. Experiența din 2014 încoace, furtul miliardului, Laundromatul… aveți colegi în preajmă care au fost protagoniști sau martori ai acelor evenimente… ce au arătat? Că instituțiile capturate politic au stat moarte, Banca Națională, alte instituții nu au acționat atunci când toată lumea vedea că se fură. Aceasta este mare diferență dintre modelele prin care ați trecut și dumneavoastră și modelul de stat pe care noi ne propunem să-l construim. Cât ține de depolitizare instituțiilor, a apărut pe arena politică din R. Moldova așa un fenomen – „partid primărie”, scuzați-mă că am să dau acest exemplu, în care tocmai și bucătăresele și paznicii, și cei care lucrează la salubrizare, au ajuns obligați să devină membri de partid. Nu cred că este normal pentru climatul și sănătatea mediului politic al orișicărei țări. Aceasta recomand tuturor, să nu transforme instituțiile pe care le conduc în „vocină”, în partide, pentru că nu este durabil”, a declarat Igor Grosu.

Acesta a făcut aluzie și la neaprobarea bugetului Primăriei Chișinău pentru anul 2025.

UPDATE 14:36 Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului. Este vorba despre Partidul Acțiune de Solidaritate (PAS), care l-au propus pe Igor Grosu, și Alternativa, care l-a înaintat pe Alexandr Stoianoglo. Cei doi candidați se vor adresa colegilor lor, care urmează să-i voteze ulterior.

UDDATE 14:32 Deputații au revenit în ședință.

UPDATE 14:18 Pauza a fost prelungită cu 15 minute.

Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului prevede că președintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret, cu buletine de vot pe care se înscriu numele și prenumele tuturor candidaților propuși de fracțiunile parlamentare. Fiecare fracțiune parlamentară poate face o singură propunere.

UPDATE 13:34 Comisia specială pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului este condusă de către Veronica Roșca. Deputata a anunțat că, până la ora 14:00, Comisia așteaptă candidaturile la funcția de președinte al Parlamentului. Astfel, ședința a fost întreruptă până atunci.

După ce fracțiunile au anunțat că nu mai au nevoie de timp în plus, acestea urmează să depună candidaturile la funcția de președinte al Parlamentului. Hotărârea fracțiunilor privind înaintarea candidatului trebuie să fie semnată de către toți deputații care îl susțin.

UPDATE 13:20 După o pauză de o oră, pentru discuțiile din cadrul comisiei pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului, deputații au revenit în ședință.

UPDATE 11:48 Fracțiunea PAS a anunțat constituirea majorității parlamentare. Toate celelalte cinci fracțiuni și deputatul Vasile Tarlev s-au declarat în opoziție.

UPDATE 11:43 Vasile Costiuc va fi președintele fracțiunii partidului Democrația Acasă, iar Ștefan Stefanco – vicepreședinte.

UPDATE 11:42 Fracțiunea partidului Partidul Nostru va fi condusă de președintele formațiunii, Renato Usatîi. Elena Grițco va fi vicepreședinta fracțiunii.

UPDATE 11:40 Fracțiunea parlamentară Alternativa va fi condusă de către fostul socialist Gaik Vartanean, care a părăsit Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Socialiștilor în care era membru și s-a alăturat MAN, condus de Ion Ceban. Vicepreședinta fracțiunii va fi fosta viceprimară Olga Ursu, a anunțat primarul capitalei.

UPDATE 11:30 „Regret că colegii mei din Blocul electoral Patriotic au decis așa cum au decis, însă respect deciziile lor. Eu rămân acel devotat al Blocului Patriotic, și fiind președinte al partidului Viitorul Moldovei nu am niciun drept să ader sau să devin membru al unei fracțiuni a altui partid. Astăzi eu declar statulul meu de deputat în Parlamentul R. Moldova ca deputat independent, neafiliat, al partidului Viitorul Moldovei”, a declarat Vasile Tarlev.

UPDATE 11:22 Fracțiunea Comuniștilor, formată din 8 deputați, va fi condusă de către Diana Caraman, Valeriu Muduc fiind ales vicepreședinte al fracțiunii.

UPDATE 11:20 Conducerea fracțiunii PAS va rămâne aceeași și în acest Legislativ. Președinta fracțiunii va fi în continuare deputata Doina Gherman, iar vicepreședinții – Lilian Carp, Ion Groza și Veronica Roșca.

Fracțiunea Socialiștilor, formată din 17 dintre deputații aleși pe lista Blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, va fi condusă de către Igor Dodon, Greceanîi fiind vicepreședinta fracțiunii.

UPDATE 11:00 „Măcar acum, în ceasul al 12-lea, cei care – pentru putere și bani – au fost părtași la războiul hibrid și au servit unor interese străine trebuie să înțeleagă că devotamentul față de țară este sacru”, a declarat președinta Maia Sandu în discursul ținut la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie.

Șefa statului a afirmat că „nu vom primi lecții de democrație de la cei care și-au luat indicațiile de la Moscova, unde cei care critică războiul și militează pentru pace sunt condamnați la ani grei de pușcărie”.

UPDATE 10:20 Zinaida Greceanîi a declarat că ședința de constituire a Parlamentului R. Moldova de legislatura a XII-a întrunește cvorumul necesar și este deliberativă.

UPDATE 10:17 La începutul primei ședințe a Parlamentului și-au înregistrat prezența 100 de deputați. Parlamentarul care lipsește este comunistul Constantin Starîș.

În debutul ședinței, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va prezenta raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. Din momentul prezentării acestui raport, Parlamentul se consideră legal constituit.

Ulterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa un mesaj deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a.

Etapa următoare prevede formarea fracțiunilor parlamentare. Fracțiunile se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului și sunt alcătuite din cel puțin 5 deputați.

Urmează alegerea președintelui Parlamentului, vicepreședinților şi formarea Biroului permanent.

Parlamentul, la propunerea fracțiunilor parlamentare, instituie o comisie pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului. Șeful legislativului, odată ales, preia conducerea lucrărilor plenului. Învestirea președintelui Parlamentului are un caracter ceremonial, marcat și prin înmânarea Stindardului președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant. Stindardul este purtat de Garda de Onoare, iar o copie a acestuia este oferită președintelui Parlamentului anterior.

Ședința va continua cu stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului și alegerea nominală a acestora. Candidaturile sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică şi nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului permanent.

După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a anunțat printr-un comunicat că ședința va fi deschisă de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi.

