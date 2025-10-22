LIVE TEXT Noul Parlament s-a convocat în ședința de constituire. Stoianoglo se vrea președinte al Parlamentului. Au fost depuse două candidaturi pentru conducerea Legislativului

O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

Sursa: ZdG

UPDATE 14:36 Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului. Este vorba despre Partidul Acțiune de Solidaritate (PAS), care l-au propus pe Igor Grosu, și Alternativa, care l-a înaintat pe Alexandr Stoianoglo. Cei doi candidați se vor adresa colegilor lor, care urmează să-i voteze ulterior.

UDDATE 14:32 Deputații au revenit în ședință.

UPDATE 14:18 Pauza a fost prelungită cu 15 minute.

Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului prevede că președintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret, cu buletine de vot pe care se înscriu numele și prenumele tuturor candidaților propuși de fracțiunile parlamentare. Fiecare fracțiune parlamentară poate face o singură propunere.

UPDATE 13:34 Comisia specială pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului este condusă de către Veronica Roșca. Deputata a anunțat că, până la ora 14:00, Comisia așteaptă candidaturile la funcția de președinte al Parlamentului. Astfel, ședința a fost întreruptă până atunci.

După ce fracțiunile au anunțat că nu mai au nevoie de timp în plus, acestea urmează să depună candidaturile la funcția de președinte al Parlamentului. Hotărârea fracțiunilor privind înaintarea candidatului trebuie să fie semnată de către toți deputații care îl susțin.

UPDATE 13:20 După o pauză de o oră, pentru discuțiile din cadrul comisiei pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului, deputații au revenit în ședință.

UPDATE 11:48 Fracțiunea PAS a anunțat constituirea majorității parlamentare. Toate celelalte cinci fracțiuni și deputatul Vasile Tarlev s-au declarat în opoziție.

UPDATE 11:43 Vasile Costiuc va fi președintele fracțiunii partidului Democrația Acasă, iar Ștefan Stefanco – vicepreședinte.

UPDATE 11:42 Fracțiunea partidului Partidul Nostru va fi condusă de președintele formațiunii, Renato Usatîi. Elena Grițco va fi vicepreședinta fracțiunii.

UPDATE 11:40 Fracțiunea parlamentară Alternativa va fi condusă de către fostul socialist Gaik Vartanean, care a părăsit Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Socialiștilor în care era membru și s-a alăturat MAN, condus de Ion Ceban. Vicepreședinta fracțiunii va fi fosta viceprimară Olga Ursu, a anunțat primarul capitalei.

UPDATE 11:30 „Regret că colegii mei din Blocul electoral Patriotic au decis așa cum au decis, însă respect deciziile lor. Eu rămân acel devotat al Blocului Patriotic, și fiind președinte al partidului Viitorul Moldovei nu am niciun drept să ader sau să devin membru al unei fracțiuni a altui partid. Astăzi eu declar statulul meu de deputat în Parlamentul R. Moldova ca deputat independent, neafiliat, al partidului Viitorul Moldovei”, a declarat Vasile Tarlev.

UPDATE 11:22 Fracțiunea Comuniștilor, formată din 8 deputați, va fi condusă de către Diana Caraman, Valeriu Muduc fiind ales vicepreședinte al fracțiunii.

UPDATE 11:20 Conducerea fracțiunii PAS va rămâne aceeași și în acest Legislativ. Președinta fracțiunii va fi în continuare deputata Doina Gherman, iar vicepreședinții – Lilian Carp, Ion Groza și Veronica Roșca.

Fracțiunea Socialiștilor, formată din 17 dintre deputații aleși pe lista Blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, va fi condusă de către Igor Dodon, Greceanîi fiind vicepreședinta fracțiunii.

UPDATE 11:00 „Măcar acum, în ceasul al 12-lea, cei care – pentru putere și bani – au fost părtași la războiul hibrid și au servit unor interese străine trebuie să înțeleagă că devotamentul față de țară este sacru”, a declarat președinta Maia Sandu în discursul ținut la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie.

Șefa statului a afirmat că „nu vom primi lecții de democrație de la cei care și-au luat indicațiile de la Moscova, unde cei care critică războiul și militează pentru pace sunt condamnați la ani grei de pușcărie”.

UPDATE 10:20 Zinaida Greceanîi a declarat că ședința de constituire a Parlamentului R. Moldova de legislatura a XII-a întrunește cvorumul necesar și este deliberativă.

Captură de ecran/Youtube.com

UPDATE 10:17 La începutul primei ședințe a Parlamentului și-au înregistrat prezența 100 de deputați. Parlamentarul care lipsește este comunistul Constantin Starîș.

În debutul ședinței, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va prezenta raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. Din momentul prezentării acestui raport, Parlamentul se consideră legal constituit.

Ulterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa un mesaj deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a.

Etapa următoare prevede formarea fracțiunilor parlamentare. Fracțiunile se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului și sunt alcătuite din cel puțin 5 deputați.

Urmează alegerea președintelui Parlamentului, vicepreședinților şi formarea Biroului permanent.

Parlamentul, la propunerea fracțiunilor parlamentare, instituie o comisie pentru efectuarea alegerii președintelui Parlamentului. Șeful legislativului, odată ales, preia conducerea lucrărilor plenului. Învestirea președintelui Parlamentului are un caracter ceremonial, marcat și prin înmânarea Stindardului președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant. Stindardul este purtat de Garda de Onoare, iar o copie a acestuia este oferită președintelui Parlamentului anterior.

Ședința va continua cu stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului și alegerea nominală a acestora. Candidaturile sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică şi nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului permanent.

După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a anunțat printr-un comunicat că ședința va fi deschisă de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi.

Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși

Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși.

În rezultatul alegerilor parlamentare, cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în legislativ. Este vorba despre Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, care a obținut 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, cu 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa”, cu 8 mandate. Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Politic „Democrația Acasă” au obținut câte 6 mandate.

De asemenea, Curtea Constituțională a confirmat și listele candidaților declarați supleanți. În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, în cazul în care un mandat va fi declarat vacant, acesta va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au participat peste 1,6 milioane de alegători, fiind înregistrată o rată de participare la votare de 52,24 %.