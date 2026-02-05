LIVE Opoziția parlamentară vrea audierea lui Munteanu și Junghietu pe tema blackout-ului. Deputat socialist: „Bombardamentele au loc în capul vostru”

Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi sunt incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

UPDATE 11:10 Deputații examinează „Proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (activități comerciale cu dispozitive ilicite)”. Inițiativa a fost susținută de 67 de deputați, iar alți 30 s-au abținut de la vot.

UPDATE 11:00 Ordinea de zi a fost aprobată după 45 de minute de dezbateri și propuneri de modificare, majoritatea respinse.

UPDATE 10:42 Propunerea înaintată de Veronica Roșca privind completarea ordinii de zi cu subiectul demisiei unui deputat (Anastasia Nichita) și încetarea calității de membru al unui membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor a fost susținută de majoritatea parlamentară.

UPDATE 10:38 Vasile Costiuc le-a propus colegilor examinarea unui proiect de lege privind cetățenia. Inițiativa a fost susținută de 41 aleși ai poporului.

UPDATE 10:34 În contextul blackout-ului de pe 31 ianuarie, deputata Olga Ursu (MAN) a cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu. Inițiativa a fost susținută doar de 41 de deputați.

UPDATE 10:30 De asemenea, socialiștii au solicitat audierea ministrului Dorin Junghietu în legătură cu proiectul LEA Chișinău-Vulcănești, motorina neconformă și blackout-ul de pe 31 ianuarie. Radu Marian, deputat PAS, i-a acuzat de cinism pe colegii săi din PSRM, susținând că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a generat criza energetică și întreruperile de electricitate și că situația a fost remediată în aceeași zi. „Bombardamentele au loc în capul vostru”, i-a replicat deputatul socialist Petru Burduja. Inițiativa a întrunit 29 de voturi.

UPDATE 10:19 Deputatul Vlad Batrîncea a solicitat audierea ministrului finanțelor, Adrian Gavriliță, pe subiectul evaluării bunurilor. Inițiativa a fost susținută de 39 de deputați, insuficient pentru a fi aprobată. Totodată, nici alte inițiative înaintate de deputații din opoziție nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi examinate.

UPDATE 10:15 Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a deschis ședința cu un mesaj adresat șoferilor și echipajelor aflate în teren, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta a reiterat apelul autorităților privind evitarea deplasărilor neesențiale și a mulțumit drumarilor, polițiștilor și angajaților IGSU pentru intervențiile în desfășurare.

Deși ședința era programată să înceapă la ora 10:00, aceasta a început cu o întârziere de 15 minute. Primarul Ion Ceban a publicat un video în care a arătat cum colegii săi au tipărit și au adus în Parlament mai multe facturi.