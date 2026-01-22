LIVE Maia Sandu a trasat prioritățile Președinției pentru 2026: „Datoria mea este să spun lucrurilor pe nume”

Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă joi, 22 ianuarie, în cadrul căreia trasează prioritățile instituției prezidențiale pentru anul 2026. După discursul oficial, președinta răspunde la întrebările jurnaliștilor.

UPDATE 11:54 Aceasta și-a încheiat discursul cu un comentariu despre „o lume care se schimbă rapid” și despre „provocări pe care nu le putem ignora”.

„Știu că aceste realități pot crea neliniște. Anxietatea și incertitudinea, grija pentru ziua de mâine – afectează viața fiecăruia dintre noi. Dar datoria mea este să spun lucrurilor pe nume, mai ales acum, în asemenea momente. (..) Înțelegem că trebuie să insistăm cu și mai mult râvnă pe integrarea europeană. Integrarea europeană este ancora noastră de siguranță în fața unui viitor incert”, a declarat Maia Sandu.

UPDATE 11:46 A cincea prioritate a Președinției în 2026 va fi diaspora. „Unul dintre factorii care îi face pe oameni să plece este și incertitudinea legată de războiul Rusiei în Ucraina”.

UPDATE 11:40 Prioritatea cu numărul patru vizează combaterea corupției și reforma justiției, „chiar dacă nu sunt prerogative directe ale Președinției”. „Aceste priorități sunt importante și în contextul agendei de integrare europeană. În ultimii ani au fost luate mai multe măsuri, măsuri complexe și ambițioase, unele cu rezultate mai bune, altele pe care încă trebuie să se muncească și să se demonstreze aceste rezultate. Dar este important să ajungem să construim un sistem în care fiecare cetățean are încredere”, a declarat Maia Sandu.

UPDATE 11:23 A treia prioritate trasată de Maia Sandu este „siguranța copiilor”. „Unii copii trăiesc mai mult online”, iar în acest context, președinta a declarat că este momentul „să punem accent pe sănătatea copiilor și tinerilor” prin trei dimensiuni: sănătatea mintală în era digitală, prevenirea consumului de droguri, reducerea factorilor de risc și sănătatea fizică. „Dacă nu acționăm acum, riscăm să normalizăm aceste probleme și să pierdem generații”. Una dintre soluțiile propuse a fost instroducerea igienei digitale în școli.

UPDATE 11:17 Al doilea domeniu prioritar va fi securitatea și reziliența: „O armată modernă, capabilă, bine dotată, este fundamentală pentru dezvoltarea, pacea și libertatea noastră”. În 2026, autoritățile își propun majorarea cheltuielilor destinate pentru apărare până la 1% din PIB, precum și achiziționarea unui alt radar militar. În 2026, „nu este suficient doar să avem un radar modern”, astfel Maia Sandu a anunțat că în 2026 în R. Moldova va ajunge încă un radar, achiziționat cu ajutorul nerambursabil al UE.

UPDATE 11:15 Primul domeniu de activitate al Președinției în 2026 va fi politica externă: „Când dreptul internațional nu te mai apară suficient, trebuie să ai prieteni buni, să faci parte din alianțe (…) Politica externă a Moldovei va fi orientată spre ancorarea fermă a țării noastre în parteneriate credibile cu state care se ajută reciproc într-o lume tot mai ostilă”.

În acest context, aderarea la Uniunea Europeană și consolidarea relațiilor cu România și NATO rămân cele mai importante obiective.

Evenimentul are loc între orele 11:00 și 13:00.