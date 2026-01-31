Poliția de Frontieră își continuă activitatea cu generatoare electrice, iar procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual, în urma deconectărilor

În contextul deconectării avariate a sistemului electroenergetic, survenite ca urmare a unor probleme tehnice în rețeaua electrică regională, în mai multe puncte de trecere a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică, anunță Poliția de Frontieră.

Pentru asigurarea continuității activității, au fost puse în funcțiune generatoarele electrice. Totodată, la sediul central al Serviciului Vamal sunt înregistrate dificultăți tehnice, care pot influența temporar desfășurarea unor procese operaționale.

„Pentru a evita blocarea traversării frontierei de stat, procedurile vamale sunt realizate temporar în regim manual pentru persoanele aflate în punctele de trecerea frontierei”, anunță responsabilii de la frontieră.

Potrivit Poliției de Frontieră, specialiștii responsabili intervin pentru remedierea situației.