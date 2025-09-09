Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate

Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții de votare special constituite, anunță marți, 9 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Astfel, plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.

Toți alegătorii care s-au înregistrat prealabil vor primi plicul cu buletinul de vot.

MAE îndemnă ca cetățenii înregistrați să urmărească cu atenție instrucțiunile incluse și să expedieze votul cât mai curând, astfel încât acesta să ajungă în termenul prevăzut de lege, adică pe 26 septembrie 2025, ora 18:00 (ora locală a țării gazdă).