Peste 4200 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova au fost deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteo

Conform situației operative de la ora 13:30, în aria de gestiune a Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo extreme, energia electrică lipsește parțial în 8 localități, anunță miercuri, 18 februarie, compania. Sunt afectați aproximativ 4222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova.

Potrivit Premier Energy, brigăzile operative muncesc în teren pentru restabilirea rețelelor avariate de viscolul ṣi ninsoarea abundentă, ținând cont de regulile de securitate.

„Vântul puternic și precipitațiile provoacă ruperea conductoarelor, iar accesul în unele zone este îngreunat de drumurile acoperite de zăpadă”, a menționat compania.

Consumatorii sunt rugați să respecte regulile de securitate electrică:

Nu atingeți conductoarele electrice căzute sau cablurile avariate;

Ocoliți liniile electrice deteriorate;

Nu interveniți în instalațiile electrice.

Dacă observați pericole (linii electrice căzute pe străzi sau în apropierea instituțiilor), anunțați imediat operatorul la 022 43 11 11.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).