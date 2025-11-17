Pericol de explozie la granița României. O dronă a lovit o navă cu 4 000 de tone de gaz lichefiat. Locuitorii din Tulcea, evacuați

Pericol major la granița României după ce o navă încărcată cu aproximativ 4000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Potrivit presei locale, nava ar fi în flăcări, iar riscul unei explozii de proporții este considerat ridicat de autorități, transmite Euronews.

Plauru, evacuat

Primarul comunei Ceatalchioi s-a deplasat deja în zonă, iar prefectul județului Tulcea se îndreaptă către locul incidentului. Structurile de intervenție au fost puse în alertă, iar autoritățile române analizează în aceste momente scenariile de acțiune.

Potrivit informațiilor preliminare localitatea Plauru va fi evacuată, varianta aceasta fiind solicitată și de partea ucraineană, în condițiile în care încărcătura de GPL ar putea provoca o explozie cu efecte devastatoare de o parte și de alta a graniței. De altfel, 15 persoane ar fi fost deja evacuate în localitatea Ceatalchioi. ISU menționează că misiunea este în desfășurare.

ISU Tulcea: „Suntem în permanentă comunicare cu autoritățile din Ucraina, până în acest moment nu este cazul să intervenim”.

Adăposturi la Plauru

În 2023, în contextul atacurilor rusești din apropiere, militarii români au început să construiască spații de protecție a populației. Adăposturile au fost ridicate în zona în care s-au prăbușit mai multe drone.

Ministerul Apărării Naționale anunțase că măsura a fost adoptată, în conformitate cu o decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

De asemenea că în 2024 la Plauru au căzut trei din cele cinci drone rusești ale căror rămășițe au fost găsite pe teritoriul României. Alarmele antiaeriene au devenit o obișnuință în această zonă.



