Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. Sunt investigate acțiunile a nouă persoane

În Chișinău se efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, anunță Procuraturii Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA).

Potrivit PA, nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel gimnazial și liceal, un șef al unei instituții preșcolare și mai mulți agenți economici.

Potrivit probelor acumulate, persoane cu funcții publice ar fi implementat, împreună cu mai mulți agenți economici, o schemă de trucare a achizițiilor publice în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din Chișinău.

„Funcționarii sunt bănuiți că ar fi pretins și primit comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea contractelor atribuite pentru lucrări și servicii. În cadrul investigațiilor, s-a constatat că pentru a evita procedurile legale de licitație, lucrările ar fi fost divizate artificial în mai multe contracte, încheiate prin proceduri de achiziții de valoare mică, prin negocieri directe cu operatori economici favorizați”, scrie PA.

În prezent, PA și CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală la domiciliile și birourile persoanelor vizate, precum și la sediile unor agenți economici implicați. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente, suporturi electronice, acte contabile și sume de bani proveniența cărora urmează a fi stabilită.