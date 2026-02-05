Oamenii legii întreprind acțiuni de urmărire penală, într-un call centru din capitală, într-un dosar în care este investigată spălarea banilor

Inspectoratul General al Poliției informează că astăzi, 5 februarie, au loc acțiuni de urmărire penală, într-un call centru din capitală, într-o cauză penală în care este investigată spălarea banilor.

Acțiunile sunt întreprinse de către angajații Direcției combaterea criminalității organizate în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.