O femeia din Telenești, condamantă pentru corupere electorală la alegerile prezidențiale din 2024: a dat mai multor persoane 500 de lei și 200 de dolar pentru a vota un anumit candidat

O femeie de 58 de ani din Telenești a fost condamnată la 2 ani și 6 luni de închisoare, dintre care 6 luni cu executare în penitenciar, iar restul pedepsei – suspendată condiționat, cu stabilirea unui termen de probă de 2 ani pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță marți, 27 ianuarie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit probelor administrate, în perioada electorală a alegerilor prezidențiale și a referendumului din 20 octombrie 2024, femeia a acționat, în complicitate cu alte persoane aflate în curs de identificare, în interesul unui bloc electoral.

„Aceasta a racolat mai mulți alegători din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, determinându-i să își exercite dreptul de vot în favoarea candidatului blocului electoral și să participe la referendum cu opțiunea „NU”, în schimbul unor sume de bani”, a precizat PG.

Astfel, în perioada august – septembrie 2024, femeia a transmis personal mijloace bănești în diferite sume, cuprinse între 500 de lei și 200 de dolari, mai multor persoane, pentru a influența opțiunile lor electorale.

Potrivit PG, inculpata a fost pusă sub învinuire și condamnată pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181¹ alin. (1) Cod penal – „darea de bani în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale”.