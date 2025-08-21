Marcel Dumbravan va fi numit în funcția de procuror-șef al PA. CSP a acceptat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în privința acestuia, care nu a constatat probleme de integritate

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat în ședința de joi, 21 august, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Marcel Dumbravan, care câștigat concursul pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA).

Astfel, Marcel Dumbravan urmează să preia funcția de procuror-șef al PA, printr-un ordin al procurorului general interimar.

„CSP a hotărât: de a accepta raportul de evaluare din 23 iulie 2025, emis de Comisia de evaluare a procurorilor, în privința procurorului șef-interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, și a constata promovarea evaluării de către acesta (…). A transmite hotărârea procurorului general interimar pentru asigurarea procedurilor administrative corespunzătoare (…). Domnule Dumbravan, succes în activitate!”, a declarat președintele Consiliului, Dumitru Obadă.

La sfârșitul lunii iulie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că va propune ca Marcel Dumbravan, care câștigat și concursul pentru funcția de procuror-șef al PA, să promoveze evaluarea externă.

Comisia a anunțat luni, 28 iulie, că a stabilit că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară, prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a emis raportul de evaluare cu propunerea de promovarea a evaluării externe.

Evaluarea a inclus o examinare detaliată a declarațiilor de avere și interese personale, precum și a altor informații colectate și acumulate, relevante, privind integritatea etică și financiară a procurorului. În cadrul procesului, Marcel Dumbravan a participat la o audiere publică, în care a răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiei.

Raportul de evaluare a fost transmis subiectului și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urma să decidă, în termen de 30 de zile, dacă acceptă sau nu recomandarea Comisiei.

În cadrul ședinței CSP, Marcel Dumbravan a fost desemnat câștigător pentru funcția de procuror-șef al PA, acumulând cel mai mare punctaj – 76,64. Astfel, în temeiul prevederilor legale, Consiliul a hotărât să propună procurorului general interimar, Alexandru Machidon, candidatura lui Dumbravan pentru numirea în calitate de procuror-șef al PA. Procurorul va obține funcția dacă va promova vetting-ul.

Marcel Dumbravan și-a început cariera în 2005, în calitate de procuror la Procuratura raionului Fălești. Peste trei ani, el a fost numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupţie, Oficiul Nord, în 2008.