Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministra federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi, 21 august, cu Beate Meinl-Reisinger, ministra federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al R. Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, anunță într-un comunicat Președinția.
„Austria, stat membru al Uniunii Europene de trei decenii și țară neutră, este un susținător ferm al parcursului european al R. Moldova. De-a lungul anilor, cooperarea bilaterală s-a materializat prin proiecte implementate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și prin investiții în educație, sectorul energetic și dezvoltare rurală”, a scris instituția.
În cadrul întrevederii, Maia Sandu și Beate Meinl-Reisinger au discutat despre reformele realizate de R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, despre provocările de securitate din regiune, dar și despre eforturile de a readuce pacea pe continentul european.
Totodată, șefa statului a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant al Austriei și a subliniat importanța cooperării strânse cu partenerii europeni în consolidarea democrației, a rezilienței economice și a securității R. Moldova.
De asemenea, ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a R. Austria a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi.
„Vizita doamnei ministru la Chișinău reconfirmă prietenia și parteneriatul dintre statele noastre, precum și sprijinul constant al Austriei pentru procesul de integrare europeană al R. Moldova. Austria este un partener-cheie în modernizarea țării noastre”, a declarat Popșoi.