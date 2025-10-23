Maia Sandu a avut consultări cu Partidul „Democrația Acasă”. PPDA vine cu acuzații către șefa statului

Președinta Maia Sandu a inițiat joi, 23 octombrie, seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut loc cu reprezentanții Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA), anunță Președinția.

Potrivit unui comunicat, consultările au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern.

Partidul „Democrația Acasă” a venit cu o reacție pe pagina de Facebook după ce a participat la consultările cu Maia Sandu, „îndeplinindu-și una dintre atribuțiile prevăzute în Constituție”.

Totodată, PPDA susține că își exprimă dezacordul și indignarea față de practicile inacceptabile ale Președinției „care încalcă separația puterilor în stat și spiritul legilor”.

PPDA vine cu acuzații către Maia Sandu.

„Faptul că doamna Maia Sandu a întocmit lista de candidați nu a fost o excepție, ci un stil de conducere: președintele face listele, președintele le face campania electorală si tot președintele numește premierul, fără să se consulte cu partidele parlamentare, în răspăr cu legislația RM, și fără niciun respect față de decizia suverană a poporului. Conform art. 98 din Constituție, doar «după consultarea fracțiunilor parlamentare, președintele RM desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru». Prin faptul că doamna Maia Sandu a numit premierul cu o săptămâna înainte de consultări, nu a arătat doar lipsă de respect față de Constituție, ci indică direcția politică: R. Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul. Guvernul devine emanația Președinției, nu emanația Parlamentului, așa cum prevede legislația în vigoare”, a scris PPDA

Joi, 23 octombrie, Maia Sandu urmează că aibă consultații la ora 14:00 cu Partidul Politic „Partidul Nostru”; 15:00 cu Blocul Politic „Alternativa”, 16:00 cu Partidul Comuniștilor din R. Moldova și la ora 17:00 cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova. Pe 24 octombrie, de la ora 10:00 cu Partidul Acțiune și Solidaritate.