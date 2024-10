LIVE Vor fi validate rezultatele referendumului? Președinta CEC cere Înaltei Curți să respingă solicitarea PCRM privind renumărarea voturilor

Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 31 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024. După pronunțarea hotărârii, președintele Curții, Domnica Manole, va susține un briefing de presă.

UPDATE 14:14 Președinta CEC cere Înaltei Curți să respingă solicitarea PCRM privind renumărarea buletinelor de vot, calificând-o drept neîntemeiată și neargumentată.

UPDATE 14:08 Magistrații CC au revenit în ședință și continuă examinarea sesizării CEC.

UPDATE 13:30 Runda de întrebări s-a finalizat. Membrii Înaltei Curți au luat o pauză de 30 de minute.

UPDATE 12:56 La finalul prezentării raportului, președinta CEC a cerut Înaltei Curți să confirme rezultatele referendumului constituțional.

UPDATE 11:46 Președinta CEC, Angelica Caraman, se expune, de la tribuna Înaltei Curți, pe marginea sesizării depuse la CC.

În fața magistraților Înaltei Curți, Angelica Caraman a vorbit despre organizarea plebiscitului din 20 octombrie, dar și despre anumite eludări ale legislației de către „unii subiecți antrenați în procesul electoral”.

„(…) De asemenea, am recepționat și informații de la Inspectoratul General al Poliției și Centrul Național Anticorupție, în ziua votării, despre anumite eludări ale legislației de către unii subiecți antrenați în procesul electoral. Potrivit informațiilor comunicate de către Inspectoratul General al Poliției, au fost documentate peste 800 de cazuri de corupere electorală pasivă (…). Conform informațiilor obținute de către organele de ordine, scopul principal urmărit prin coruperea alegătorilor a fost de a-i determina pe alegători să aleagă opțiunea „NU” la referendumul republican constituțional. Atât în perioada preelectorală, cât și pe parcursul campaniei electorale, de asemenea, am fost sesizați despre faptul că prin intermediul cultelor religioase, prin diferite forme, sub diferite pretexte, au fost diseminate la scară largă informații privind instigarea sau convingerea cetățenilor R. Moldova de a a alege opțiunea „NU” la referendum (…)”, a subliniat Angelica Caraman.