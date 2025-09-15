LIVE TEXT Zelenski afirmă că forțele ucrainene înregistrează progrese în zonele de frontieră din Sumî. Război în Ucraina, ziua 1300

UPDATE 09:22 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au avansat în districtele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse au încercat de luni de zile să se stabilească, scrie Reuters.

Zelenski, în discursul său video de seară, l-a citat pe comandantul suprem al Ucrainei, care a afirmat că forțele Moscovei au suferit pierderi semnificative în regiunile Donețk și Harkiv, de-a lungul frontului de 1 000 de km.

Trupele ruse sunt angajate într-o avansare lentă în estul Ucrainei, cu anunțuri aproape zilnice privind capturarea unor sate.

Moscova a anexat patru regiuni pe care le-a ocupat parțial – Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson – dar nu și Dnipropetrovsk, unde a declarat până acum că a capturat o serie de sate de-a lungul marginii frontierei sale administrative.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî. Unitățile noastre continuă să avanseze în direcția frontierei de stat a Ucrainei”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem Oleksandr Sîrski.

UPDATE 08:17 Președintele Poloniei Karol Nawrocki a semnat o hotărâre prin care a permis staționarea trupelor NATO în țară, a informat Biroul de Securitate Națională al Poloniei, potrivit Novaia Gazeta Europe. Acesta a precizat că trupele NATO vor fi introduse în țară în cadrul operațiunii „Gardianul de Est”, al cărei scop este întărirea apărării frontierei estice a Europei.

Biroul de Securitate Națională a subliniat că documentul semnat nu va fi publicat pe internet, deoarece este confidențial.

Lansarea operațiunii „Gardianul de Est” a fost anunțată pe 12 septembrie de secretarul general al NATO, Mark Rutte. El a menționat că motivul a fost apariția, pe 10 septembrie, a aproximativ 20 de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. Potrivit lui Rutte, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Germania și alte țări vor participa la operațiune într-o formă sau alta.