LIVE TEXT Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum. Război în Ucraina, ziua 1405

UPDATE 12:20 Volodimir Zelenski și-a anunțat disponibilitatea de a supune retragerea trupelor ucrainene din Donbas unui referendum, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat Fox News. El a afirmat că această opțiune este posibilă, dar numai dacă se creează o zonă economică liberă în regiune. Dacă poporul ucrainean decide, „va trebui să ne retragem câțiva kilometri”, dar în acest caz, Rusia „trebuie să ia măsuri reciproce și, de asemenea, să-și retragă forțele câțiva kilometri”, a subliniat Zelenski.

Liderul ucrainean a menționat că nici el, în calitate de președinte, nici parlamentul nu pot lua o astfel de decizie fără un referendum, deoarece este interzisă în mod direct de legislația ucraineană. „Și nu este doar o chestiune de lege. Există oameni care trăiesc acolo – aproximativ 300 de mii de oameni. Nu putem pur și simplu să-i pierdem pe acești oameni”, a explicat Zelenski.

Președintele Ucrainei a mai afirmat că 87% dintre ucraineni susțin un acord de pace rapid, dar 85% sunt „împotriva retragerii din est. Aceasta înseamnă că toată lumea își dorește pace, dar o pace dreaptă”, a remarcat Zelenski.

UPDATE 10:36 Armata rusă a ucis un locuitor al regiunii Donețk, iar alți patru sunt răniți în urma atacurilor Rusiei, a raportat șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Vadim Filashkin.

Persoana ucisă este din localitatea Drujkivka. Numărul total al victimelor din regiunea Donețk după atacurile Rusiei ajunge la 3778 de morți și 8639 de răniți, care nu includ localitățile Mariupol și Volnovaha.

Anterior, comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, a declarat că trupele ruse au ucis șapte civili în Pokrovsk.

UPDATE 8:15 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Rusiei din 29 decembrie conform cărora dronele ucrainene ar fi încercat să atace o reședință de stat a președintelui rus Vladimir Putin. Zelenski a avertizat că Moscova folosește acuzația pentru a justifica potențiale atacuri, cel mai probabil vizând Kievul, scrie Kyiv Independent.

„Cu această declarație despre un presupus atac asupra unei reședințe, ei pregătesc terenul pentru un atac, cel mai probabil vizând capitala și clădirile guvernamentale”, a declarat Zelenski într-o declarație acordată presei ucrainene pe 29 decembrie.

Zelenski a spus că declarația a fost făcută pe fondul progreselor în discuțiile Ucrainei cu SUA privind un cadru revizuit al acordului de pace, numind momentul ales deliberat.

Anterior, Kremlinul a anunțat că președintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus președintelui SUA, Donald Trump că Rusia își va revizui poziția în negocierile de pace după ceea ce Moscova a numit un atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe prezidențiale ruse, a anunțat Kremlinul.

Donald Trump a declarat în timpul unei discuții cu jurnaliștii că Vladimir Putin l-a informat că ucrainenii ar fi încercat să-i atace reședința din regiunea Novgorod: „Nu-mi place. Asta nu este bine. Este o perioadă delicată. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva. Am fost foarte furios din această cauză”.

Întrebat dacă există dovezi cu privire la atac, Trump a răspuns că „vom vedea”. Despre convorbirea telefonică cu omologul rus, din urmă cu câteva ore, a spus că a fost una „foarte bună”.

Ucraina a respins acuzația Rusiei conform căreia 91 de drone au atacat reședința lui Putin din nordul Rusiei ca fiind o minciună și a acuzat Moscova – care nu a prezentat încă dovezi care să-și susțină afirmațiile – că încearcă să submineze discuțiile de pace.