LIVE TEXT Zelenski cere ca activarea garanţiilor de securitate să înceapă acum, nu la încheierea războiului cu Rusia. Război în Ucraina, ziua1290

UPDATE 13:20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 5 septembrie, că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar când conflictul se va termina”, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei), a transmis G4Media.

„Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Preşedintele american Donald Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre ţări pentru a înţelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reuneşte personalităţi politice şi economice proeminente lângă Lacul Como.

26 de ţări s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al Coaliţiei Voinţei, desfăşurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski şi prin videoconferinţă.

Vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că nu va accepta desfăşurarea de trupe occidentale în Ucraina nici în timpul războiului, nici după război.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operaţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime”, a declarat el.

Zelenski a subliniat că nu toţi aliaţii vor oferi ajutor militar, unii vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice şi materiale. El a mulţumit celor 26 de ţări care şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini securitatea Ucrainei, numind-o un „pas important înainte”.

Potrivit lui Zelenski, Trump „speră la o mai bună coordonare între americani şi europeni” în sprijinul Ucrainei.

„Astăzi, atitudinea lui Trump este mai bună, SUA sunt gata să garanteze apărarea aeriană a Ucrainei”, a adăugat el, insistând că, pentru Washington, „independenţa energetică a Europei faţă de Rusia este esenţială”.

Preşedintele ucrainean a adăugat că Trump „este dezamăgit de unele ţări europene, Ungaria şi Slovacia, care continuă să cumpere petrol rusesc şi să ajute la finanţarea maşininăriei de război ruseşti”, deoarece „ceea ce îşi doresc cu adevărat este să taie veniturile Rusiei care provin din (vânzarea de) energie”.

Liderul ucrainean a făcut referire şi la preşedintele rus Vladimir Putin, menţionând că acesta „nu vrea să pună capăt războiului, dar dacă presiunea creşte, ar putea fi forţat să o facă”.

„Nimeni nu are încredere în ruşi, dar nu este o chestiune de încredere. Trebuie să punem capăt războiului şi avem nevoie de Statele Unite, Europa şi ţările din Sudul Global, care din păcate nu sunt implicate astăzi, dar vom lucra la asta”, a adăugat preşedintele ucrainean.

UPDATE 11:30 Cel puțin 11 civili au fost uciși și 32 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 5 septembrie, transmite presa ucraineană.

Apărarea aeriană a interceptat 121 de drone, dar 35 de drone și șapte rachete au lovit totuși 10 locații.

Regiunea Donețk a suferit cel mai dur atac, cinci civili fiind uciși – trei dintre ei în Kosteantînivka – și alți doi răniți, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

În regiunea Cernihiv, două persoane au fost ucise și cinci rănite după ce Moscova a vizat un grup umanitar danez de deminare, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

Atacurile rusești din regiunea Harkiv au ucis trei persoane și au rănit alte șase, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și alte opt rănite în urma atacurilor asupra zonelor rezidențiale, a infrastructurii critice și a facilităților sociale, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Un bloc de apartamente și 17 case au fost avariate.

Atacurile rusești din regiunea Sumî au rănit alte patru persoane, în timp ce 122 de atacuri au lovit 49 de așezări, au declarat oficialii locali .

În regiunea Zaporijjea, guvernatorul Ivan Fedorov a raportat șapte răniți în 14 așezări atacate.

UPDATE 9:55 În noaptea de 5 septembrie, forțele ruse au atacat cu 157 de drone de tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtars și Crimeea, precum și cu 6 rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunea Kursk și cu o rachetă aeriană ghidată X-59 din regiunea Voronej, transmit Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc”, au precizat Forțele.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 121 drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate 7 rachete și 35 drone de atac în 10 locații.

UPDATE 8:45 Pe 4 septembrie, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra obiectelor industriale din regiunea Sumî: au fost înregistrate distrugeri și un incendiu de proporții, trasmite Serviciul pentru Situații de Urgență.

Forțele ruse au lansat repetate atacuri asupra zonei în care echipele de salvare stingeau incendiul.

„Echipele de intervenție nu au suferit pierderi, acestea aflându-se în locuri mai sigure. Toate focare de incendiu au fost stinse.”

În noaptea de 5 septembrie, dronele rusești au atacat comunitatea din Sumî. Clădirile nelocuite au luat foc.

Angajații Serviciului Național de Intervenție în Situații de Urgență au inspectat locurile lovite și au împiedicat propagarea focului.