LIVE TEXT Zelenski a vizitat Kupianskul. La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia raporta capturarea orașului. Război în Ucraina, ziua 1387

UPDATE 16:00 Zelenski a vizitat Kupianskul. La sfârșitul lunii noiembrie, Rusia raporta capturarea orașului.

„Mulți ruși vorbeau despre Kupiansk — vedem asta. I-am salutat pe băieți. Mulțumesc tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupantul”, a declarat președintele Ucrainei în mesajul său video înregistrat în fața stâlpului-emblemă al Kupianskului.

Pe 20 noiembrie, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Vladimir Putin capturarea Kupianskului. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a respins această informație.

Astăzi, comandantul brigăzii a 13-a de operațiuni speciale a Gărzii Naționale a Ucrainei, „Hartia”, Igor Obolenski, a declarat că Forțele Armate ale Ucrainei au desfășurat o contraofensivă reușită la Kupiansk. Potrivit lui, în oraș se află acum cel mult 200 de militari ruși, care sunt încercuiți.

„Sarcina a fost să intrăm în oraș și să-l curățăm de ruși. Am lucrat simultan pe 2–3 direcții, tăindu-le logistica. Astăzi putem spune că rușii din oraș sunt complet izolați. (…) Acum aruncă în luptă toate rezervele pe care le au și încearcă să spargă apărarea. Dar îi vedem pe toți și îi lichidăm”, susține Obolenski.

Analistul militar Ian Matveev, citând datele proiectului DeepState, scrie de asemenea că trupele ucrainene au eliberat, în timpul unei operațiuni îndelungate, cea mai mare parte a Kupianskului.

UPDATE 11:50 La Tver, în urma unui atac al dronelor ucrainene, a fost avariat un bloc de locuințe, iar șapte persoane au fost rănite, scrie Novaia Gazeta Europe.

Printre cei răniți se află și un copil. Locuitorii clădirii au fost evacuați.

Potrivit canalului de Telegram ASTRA, dronele au atacat și rafinăria „Slavneft-YANOS” din Iaroslavl.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că, în cursul nopții trecute, forțele de apărare antiaeriană au distrus 95 de drone ucrainene. Cea mai mare parte a acestora — deasupra regiunii Briansk.

UPDATE 11:43 În noaptea de 12 decembrie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 80 de drone de tip Shahed, „Gerbera” și alte tipuri de vehicule fără pilot. Apărarea antiaeriană a neutralizat 64 de ținte în nordul, sudul și estul țării, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Militarii au înregistrat lovituri ale 12 drone de atac în opt locații, precum și căderi ale țintelor doborâte și ale resturilor acestora în trei locații.

UPDATE 8:21 În noaptea de 12 decembrie, forțele ruse au bombardat localitatea Pavlograd din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, o persoană a murit, anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Dnipropetrovsk, Vladîslav Haivanenko.

Potrivit datelor raportate de acesta, orașul a fost atacat cu drone. În urma bombardamentului, un localnic de 71 de ani a murit. Alte patru persoane au fost rănite. O localnică de 54 de ani, cu arsuri, este în stare gravă.