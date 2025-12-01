LIVE TEXT Zelenski a fost întâmpinat de Macron la Paris. Morți și răniți după un atac rusesc cu rachete în Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1376

UPDATE 12:59 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Paris pe 1 decembrie pentru a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron pentru discuții despre războiul provocat de Rusia în Ucraina și acordul de pace propus de SUA, notează presa ucraineană.

Vizita are loc în urma discuțiilor dintre oficialii ucraineni și americani din Florida, pe măsură ce Kievul caută să negocieze condiții mai bune în cadrul acordului de pace susținut de Washington.

Biroul lui Macron a declarat săptămâna trecută că cei doi președinți vor discuta „condițiile unei păci juste și durabile”. Suspilne a relatat că președinții vor vizita și facilitățile de producție ale companiei aerospațiale franceze Dassault Aviation.

Aceasta marchează cea de-a zecea vizită a lui Zelenski în Franța de la războiul provocat de Rusia în Ucraina în 2022 și a doua în ultimele săptămâni.

Președintele ucrainean s-a mai întâlnit anterior cu Macron pe 17 noiembrie pentru a semna un acord privind posibile achiziții majore de armament, inclusiv 100 de avioane de vânătoare Dassault Rafale pentru a întări Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Ucraina se află într-o situație tot mai dificilă în război, confruntându-se cu un scandal de corupție care a precedat demisia principalului consilier al lui Zelenski, Andrii Yermak, și fiind supusă presiunilor din partea SUA pentru a încheia un acord de pace rapid și posibil nefavorabil.

UPDATE 12:35 Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite după un atac rusesc cu rachete asupra regiunii Dnipro. Anunțul a fost făcut de Vladislav Haivanenko, șeful interimar al Administrației militare regionale Dnipropetrovsk.

„Conform datelor actualizate, 15 persoane au fost rănite la Dnipro. Trei dintre ele sunt sub tratament ambulatoriu, restul – spitalizate. Șase răniți sunt în stare gravă”, a spus oficialul ucrainean într-o postare pe Telegram.

UPDATE 10:05 NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times principalul oficial militar al Alianței. Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a spus că Alianța reexaminează modul în care confruntă amenințările hibride care s-au intensificat în toată Europa, notează The Kyiv Independent.

„Studiem totul… În domeniul cibernetic, suntem oarecum reactivi. A fi mai agresivi sau a fi proactivi în loc de reactivi este ceva la care ne gândim”, a declarat Dragone. El a sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea, în anumite circumstanțe, să fie privită drept „acțiune defensivă”, remarcând totodată că o astfel de abordare este „mai îndepărtată de modul nostru obișnuit de gândire și comportament”.

Țările europene s-au confruntat în ultimii ani cu o serie de incidente hibride — inclusiv atacuri cibernetice, presupuse acte de sabotaj legate de Rusia și cazuri repetate de deteriorare a infrastructurii submarine din Marea Baltică.

Deși unii membri NATO, în special din Europa de Est, au insistat pentru o poziție mai fermă, Dragone a spus că orice schimbare necesită o analiză atentă a limitelor legale și jurisdicționale. „A fi mai agresivi, în comparație cu agresivitatea contrapărții noastre, ar putea fi o opțiune. Problemele țin de cadrul juridic, cadrul jurisdicțional, cine va face acest lucru?”, a spus el.

UPDATE 09:30 În urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore asupra regiunii Herson, nouă persoane au fost rănite, printre care un copil, anunță șeful Administrației regionale Herson, Oleksandr Prokudin.

„(…) Militarii ruși au lovit infrastructura critică și socială, avariind în mod special 12 blocuri și 20 de case private. De asemenea, ocupanții au deteriorat un turn de telefonie mobilă, o anexă gospodărească, o conductă de gaz, un troleibuz, garaje private și automobile.

În urma agresiunii ruse, 9 persoane au fost rănite, printre care 1 copil. Ieri, din localitățile eliberate ale regiunii au fost evacuate 12 persoane”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 08:25 Echipele de salvare au finalizat lucrările de înlăturare a dărâmăturilor în urma atacurilor rusești asupra Kievului din noaptea de 29 noiembrie, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Conform datelor finale, în urma atacului, două persoane au decedat, iar 38 au fost rănite, printre acestea, un copil. Psihologii au acordat asistență unui număr de 50 de persoane.