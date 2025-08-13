LIVE TEXT Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în trei direcții. Război în Ucraina, ziua 1267

UPDATE 10:50 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în direcțiile Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlovske. El a spus acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii, scrie Ukrinform.

Potrivit președintelui ucrainean, rușii și-au transferat trupele în direcțiile Zaporijjea și Pokrovsk din regiunea Sumî, realizând că nu pot avansa acolo.

Astfel, potrivit lui Zelenski, aproximativ 15 mii de soldați ruși au ajuns în direcția Zaporijjea, iar aproximativ 5 mii – în Novopavlovske. Trupele ruse au trimis suplimentar aproximativ 7 mii de soldați în direcția Pokrovsk, a spus președintele.

„Credem că toate aceste trei direcții au fost acum un an și acționează conform acelorași planuri și hărți. Această misiune ofensivă în Zaporijjea și Pokrovsk a fost amânată cu un an din cauza operațiunii Kursk”, a declarat Zelenski.

El a reamintit că, în total, trupele rusești au concentrat aproximativ 53 de mii de soldați în direcția Sumî. Potrivit lui Zelenski, acum Moscova își va transfera probabil cele mai puternice brigăzi din zona de frontieră a regiunii Sumî în alte direcții.

UPDATE 08:00 De la începutul anului, 117 copii au fost evacuați din teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost anunțat într-o conferință de presă de șeful Administrației Militare Regionale Herson, Alexander Prokudin.

„De la începutul acestui an, 117 copii au fost evacuați din regiunea Herson ocupată temporar pe teritoriul controlat de Ucraina. Un total de 520 de tineri ucraineni au fost deja returnați”, a declarat Prokudin.

El a reamintit că o fată de 13 ani care locuia cu mama ei sub ocupație încă din primele săptămâni ale războiului aprig a fost recent returnată.

Conform Ukrinform, în cadrul inițiativei președintelui Volodimir Zelenski „Aduceți copiii înapoi în Ucraina”, o altă fată ucraineană care petrecuse trei ani pe teritoriul ocupat temporar de invadatorii ruși a fost returnată Ucrainei.