LIVE TEXT Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen înainte de vizita la Washington. Război în Ucraina, ziua 1271

UPDATE 15:30 Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru o întâlnire bilaterală cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtătorul de cuvânt al prezidențialei, Serhii Nikiforov, jurnaliștilor pe 17 august, potrivit Kyiv Independent.

O conferință de presă comună este programată ulterior, urmată de o întâlnire a liderilor „coaliției celor dispuși”. Von der Leyen a declarat că va participa, de asemenea, la întâlnirea „coaliției celor dispuși” pentru a demonstra unitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer sunt așteptați să conducă videoconferința. Von der Leyen se numără printre liderii europeni care se așteaptă să-l însoțească pe Zelenski când acesta va călători în SUA luni pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Potrivit Politico, președintele finlandez Alexander Stubb, un interlocutor de încredere al lui Trump, l-ar putea însoți și pe Zelenski la Washington pentru a se asigura că Europa are un cuvânt de spus în negocieri. Se pare că secretarul general al NATO, Mark Rutte, ia în considerare și el participarea la călătorie.

Vizita vine după întâlnirea lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska, pe 15 august, unde liderul american a declarat că va încerca să-i reunească pe Putin și Zelenski pentru discuții trilaterale privind un posibil acord de pace.

UPDATE 11:55 În urma bombardamentelor din regiunea Herson, au izbucnit incendii în clădiri rezidențiale și nerezidențiale din regiune, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

În doar 24 de ore, salvatorii, împreună cu pompierii locali, au intervenit de 7 ori pentru a stinge incendiile în ecosisteme. Flăcările au acoperit peste 5 hectare de teren.

UPDATE 09:10 Trupele ruse au efectuat un total de 505 atacuri asupra a 10 așezări din regiunea Zaporijjea în ultimele 24 de ore. Potrivit Ukrinform, raportul a fost emis de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, prin intermediul Telegram.

„Atacurile au inclus 15 atacuri aeriene care au vizat Preobrajenka, Novodanilivka, Mala Tokmachka și Bilohiria. Un total de 343 de atacuri cu drone, în principal cu drone de tip FPV, au lovit Bilenke, Plavni, Huliaipole, Șcerbaki, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Harivne și Malynivka. Șase atacuri cu rachete MLRS (sistem de lansare multiplă de rachete) au afectat Plavni, Mala Tokmachka, Novodanylivka și Malynivka. În plus, 141 de atacuri de artilerie au fost înregistrate în Plavni, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne și Malynivka”, potrivit raportului.

Autoritățile au primit 15 rapoarte privind pagube aduse locuințelor private, apartamentelor, vehiculelor și instituțiilor de învățământ. Nu au fost raportate răniți civili.

Așa cum a menționat anterior Ukrinform, forțele ruse continuă să deplaseze coloane de echipamente, muniții și personal în direcția Zaporijjea.

