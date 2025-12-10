LIVE TEXT Washington Post: SUA și Ucraina discută, în cadrul planului de pace, aderarea Ucrainei la UE în 2027. Război în Ucraina, ziua 1385

UPDATE 16:11 SUA și Ucraina discută trei documente care ar trebui să stea la baza soluționării pașnice — planul de pace, garanțiile de securitate și planul de redresare economică, scrie The Washington Post, citând oficiali americani și ucraineni.

Printre propunerile luate în considerare se numără aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană încă din 2027. Termenele atât de rapide îngrijorează unele țări din Uniunea Europeană, dar administrația lui Donald Trump consideră că va putea depăși opoziția Ungariei, scrie The Washington Post, citat de BBC.

La negocieri se discută, de asemenea, garanțiile de securitate acordate Ucrainei de către SUA și crearea unei zone demilitarizate „de-a lungul întregii linii de încetare a focului” – de la regiunea Donețk până la Herson și Zaporijjea.

Potrivit publicației, cea mai mare greșeală a lui Trump ar fi să impună un termen limită strict în negocieri – acum sau niciodată.

UPDATE 15:41 13 persoane au fost rănite în regiunile Herson, Zaporijjea și Donețk, în urma atacurilor rusești din 9 decembrie, scrie BBC cu referire la autoritățile locale.

În regiunea Herson, potrivit președintelui administrației din Herson, Alexander Prokudin, nouă persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone, aviație și artilerie.

În regiunea Zaporijjea, potrivit președintelui administrației din regiune, Ivan Fedorov, trupele ruse au lansat 872 de atacuri asupra a 25 de localități, fiind rănite trei persoane.

În regiunea Donețk, potrivit președintelui administrației din Donețk, Vadim Filașkin, o persoană a fost rănită.

UPDATE 12:22 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confiscat o navă ce aparține „flotei din umbră” a Rusiei în portul Odesa. Nava transporta ilegal produse agricole ucrainene din Crimeea ocupată temporar, iar proprietarul său se afla deja sub sancțiuni ale Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie novosti.dn.ua.

Pentru a evita restricțiile, nava își schimba în mod regulat numele și înregistra beneficiari în țări terțe, deghizându-și adevărații proprietari și ruta de transport.

Nava a fost confiscată pentru a fi transferată ulterior către Agenția Națională pentru Detectarea, Urmărirea și Gestionarea Activelor Obținute din Corupție și Alte Infracțiuni.

UPDATE 10:45 În noaptea de 10 decembrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 80 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins. Conform datelor preliminare, la ora 09:00, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât/suprimat 50 de drone în sudul și estul țării. Totuși, au fost înregistrate 29 de lovituri ale dronelor în 7 locații.

Atacul continuă, accentuează Forțele Aeriene ale Ucrainei..

UPDATE 08:40 Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene din 5 decembrie. Potrivit Reuters, în timpul atacului, dronele au avariat instalația de prelucrare primară a petrolului CDU-6 — un echipament cheie care fusese deja atacat de drone în august, după care a fost reparat timp de două săptămâni.

Noile lucrări de reparații ar putea dura o lună, a declarat una dintre sursele agenției.

Despre atacul dronelor ucrainene asupra Sîzranului în noaptea de 5 decembrie a informat, fără detalii, primarul orașului, Serghei Volodchenkov, notează Meduza. Statul Major General al Armatei Ucraine a confirmat că dronele au atacat rafinăria din Sîzran.