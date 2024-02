LIVE TEXT Una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Rusia a fost atacată în această noapte cu drone. Război în Ucraina, ziua 731

UPDATE 11:45 Angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei împreună cu Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării au atacat uzina metalurgică a companiei „Novolipetsk Steel” în noaptea de 24 februarie. Acest lucru a fost confirmat de o sursă care a decis să rămână anonimă pentru portalul hromadske.

După cum a precizat interlocutorul instituției media, după exploziile puternice de la Uzina Metalurgică Novolipetsk, a început un incendiu de amploare și evacuarea întregului personal al uzinei.

Dronele ucrainene au lovit instalațiile destinate răcirii primare a gazelor de cocserie netratate. Lovirea acestor instalații, potrivit sursei, va duce la oprirea întregului proces de producție al oțelăriei pentru o perioadă lungă de timp.

Uzina metalurgică a companiei „Novolipetsk Steel” este una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Rusia.



UPDATE 11:30 Prim-miniștrii a patru țări G7, președinta Comisiei Europene și fostul șef al guvernului britanic au sosit astăzi la Kiev, informează agenția de știri Reuters, cu referire la o declarație a guvernului italian.

Astfel, în capitala Ucrainei au sosit prim-miniștrii Italiei (Giorgia Maloney) Canadei (Justin Trudeau) și Belgiei (Alexandre de Croo), precum și președinta Comisiei Europene (Ursula von der Leyen). Oficialii au sosit în capitala ucraineană în această noapte, cu un tren din Polonia, pentru a-și exprima solidaritatea cu Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei rusești pe scară largă.

Potrivit sursei, Maloney urmează să țină o videoconferință de la Kiev în cursul zilei, la care vor participa liderii țărilor G7. Președintele Vladimir Zelenski va fi invitat să se alăture discuției.

Fostul premier britanic, Boris Johnson, care la se află la Kiev, a scris că este onorat să se afle aici, în Ucraina, la cea de-a doua aniversare a invaziei lui Putin.

On this grim second anniversary of Putin’s invasion I am honoured to be here in Ukraine. With their indomitable courage I have no doubt that the Ukrainians will win and expel Putin’s forces – provided we give them the military, political and economic help that they need. pic.twitter.com/M6VYgOjOPa