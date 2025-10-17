Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   LIVE TEXT/ Un depozit de…

LIVE TEXT Un depozit de petrol și unul de muniții din Crimeea au luat foc, după ce au fost atacate de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332

Imagine simbol

8:15 În noaptea de 17 octombrie, dronele ucrainene au atacat Crimeea, aflată temporar sub ocupație. A fost lovit , depozit de petrol din satul Gvardeyskoye, raportează de canalul de Telegram Crimean Wind.

Conform sursei citate, s-au auzit mai multe explozii în jurul orei 2:00 dimineața. La fel, ar fi fost lovit și un depozit de muniții, care a luat foc.

Potrivit „Crimean Wind”, depozitul de petrol afectat aparține lanțului de benzinării ATAN, fiind peste 100 de astfel de depozite în Crimeea.

LIVE TEXT/ Trump anunță că are o convorbire telefonică cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1331

Tag-uri:
Distribuie articolul: