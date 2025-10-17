LIVE TEXT Un depozit de petrol și unul de muniții din Crimeea au luat foc, după ce au fost atacate de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332

8:15 În noaptea de 17 octombrie, dronele ucrainene au atacat Crimeea, aflată temporar sub ocupație. A fost lovit , depozit de petrol din satul Gvardeyskoye, raportează de canalul de Telegram Crimean Wind.

Conform sursei citate, s-au auzit mai multe explozii în jurul orei 2:00 dimineața. La fel, ar fi fost lovit și un depozit de muniții, care a luat foc.

Potrivit „Crimean Wind”, depozitul de petrol afectat aparține lanțului de benzinării ATAN, fiind peste 100 de astfel de depozite în Crimeea.

