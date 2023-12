LIVE TEXT Un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Harkiv a distrus o unitate medicală și a provocat o pană de curent. Război în Ucraina, ziua 650

UPDATE 21:10 Forțele rusești au bombardat satul Kozacha Lopan din regiunea Harkiv, distrugând o clinică și lăsând locuitorii fără electricitate și conexiune mobilă, a declarat un oficial local la 5 decembrie.

Bombardamentele rusești asupra localității Kozacha Lopan au avariat, de asemenea, vehiculele clinicii, sistemul central de alimentare cu gaz al satului și mai multe linii electrice, potrivit lui Veaceslav Zadorenko, șeful administrației militare din orașul Derhachi, aflat în apropiere.

Satul, cu o populație de aproximativ 5 000 de persoane înainte de război, este situat la aproape 40 de kilometri nord de capitala regională, Harkov.

UPDATE 21:00 În urma negocierilor mediate de Qatar, Rusia a permis ca șase copii ucraineni să se întoarcă la familiile lor din Ucraina, a anunțat Ministerul de Externe din Qatar la 5 decembrie.

Întoarcerea copiilor face parte din „eforturile continue de mediere și coordonare ale Qatarului pentru reunificarea familiilor separate de conflict”, a precizat Ministerul de Externe.

