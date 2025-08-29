LIVE TEXT Ucraina convoacă o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU din cauza atacului Rusiei asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1283

UPDATE 12:50 Consiliul de Securitate al ONU se va întruni pe 29 august, la cererea Ucrainei, pentru a discuta un recent atac rusesc împotriva Kievului, care a ucis 23 de persoane, inclusiv patru copii și a rănit 60 de persoane, scrie Kyiv Independent.

În timpul reuniunii delegația ucraineană la New York va informa comunitatea internațională despre amploarea distrugerilor și va solicita un armistițiu imediat și protecția civililor.

Oficialii europeni au denunțat pe scară largă recentul atac – care a afectat și clădirea misiunii UE la Kiev – ca dovadă a ignorării eforturilor de pace de către Moscova, scrie sursa citată.

La rândul său, Casa Albă a făcut o paralelă între atacul mortal împotriva civililor din Kiev și atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești, o sursă cheie de venituri ale Rusiei care ajută la finanțarea războiului său.

UPDATE 10:38 Atacurile armatei ruse împotriva Ucrainei au ucis cel puțin cinci civili și au rănit alți 26 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 29 august.

Forțele ucrainene au doborât 46 din cele 68 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Douăzeci și două de drone au reușit să lovească în nouă locații diferite.

În același timp, Rusia a pierdut aproape 220 de mii de soldați în războiul împotriva Ucrainei până în august, conform estimărilor Mediazona și Meduza publicate pe 29 august.

Sursele citate subliniază pierderile uriașe ale Rusiei în cei trei ani și jumătate de la invazia sa la scară largă a Ucrainei.

Deși jurnaliștii au putut confirma 125681 de decese până în această lună pe baza unor surse deschise, cum ar fi necrologuri și reportaje din mass-media, această cifră probabil nu reflectă amploarea completă a pierderilor, deoarece nu fiecare deces este cunoscut publicului.

Cele două publicații estimează că 219 de mii de soldați ruși au fost uciși în război în total, pe baza propriei metodologii care utilizează atât cazurile confirmate, cât și registrul cazurilor de moștenire.

UPDATE 9:35 Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon de 40 de kilometri între liniile frontului rusesc și ucrainean, ca parte a unui viitor acord de pace, a relatat Politico, citând diplomați europeni.

Potrivit acestora, propunerea este una dintre numeroasele pe care oficialii militari și civili le iau în considerare pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina.

Cu toate acestea, oficialii nu pot ajunge la un acord cu privire la adâncimea reală a zonei. În plus, sursa citată a menționat că nu este clar dacă Kievul va fi de acord cu acest lucru, deoarece o astfel de opțiune ar implica probabil concesii teritoriale.

Jim Townsend, un fost oficial al Pentagonului care a supravegheat politica europeană și NATO sub președintele Barack Obama, consideră că europenii „se agață de paie” în acest fel.

„Rușii nu se tem de europeni. Și dacă cred că câțiva observatori britanici și francezi îi vor împiedica să invadeze Ucraina, se înșală”, a spus el.

Conform Politico, în ceea ce privește numărul de trupe pentru controlul zonei tampon, oficialii discută despre cifre între 4 și 60 de mii de forțe de menținere a păcii. Cu toate acestea, țările nu și-au asumat încă niciun angajament.

Potrivit a doi diplomați, orice forță de menținere a păcii va îndeplini un rol dublu: va patrula în apropierea zonei demilitarizate și, în același timp, va antrena trupele ucrainene.

8:08 Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina Keith Kellogg a condamnat atacurile „teribile” ale Rusiei de la Kiev – soldate cu cel puţin 21 morţi, inclusiv patru copii şi apreciază „că ele compromit” eforturile de mediere ale preşedintelui american, relatează AFP, transmite News.ro.

„Aceste atacuri teribile ameninţă pacea pe care preşedntele Statelor Unite încearcă să o obţină”, comentează pe X Keith Kellogg.

El denunţă faptul că în aceste atacuri au fost uciţi „civili nevinovaţi” şi că au avariat clădirile delegațiilor ale Uniunii Europene UE şi Marii Britanii în capitala ucraineană.

LIVE TEXT/ Echipele de salvare au recuperat încă un cadavru de sub dărâmături în Kiev. Numărul persoanelor decedate a crescut la 21. Război în Ucraina, ziua 1282