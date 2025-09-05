LIVE TEXT Ucraina ar fi gata să furnizeze gaze și petrol Slovaciei – dacă nu sunt de origine rusească. Război în Ucraina, ziua1290

UPDATE 19:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina este gata să furnizeze gaze și petrol Slovaciei – dacă nu sunt de origine rusească. El a făcut acest anunț în timpul unei conferințe de presă după întâlnirea sa cu prim-ministrul slovac, Robert Fico, din Transcarpatia, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Prim-ministrul Fico al Republicii Slovace și cu mine am discutat despre probleme energetice. Suntem gata să furnizăm gaze și petrol Slovaciei – dar numai dacă nu este vorba de gaze rusești sau petrol rusesc. Pentru că suntem în război. Aceasta este esențială”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina este conștientă de numeroase alternative și proiecte și este gata să lucreze în această direcție.

„Dacă nu ar fi fost dificultățile energetice cauzate de atacurile rusești, am fi putut coopera cu Slovacia în acest sector. Am avut un surplus în orice moment al anului înainte de atacurile Rusiei asupra sistemului nostru energetic. Dacă nu ar fi fost aceste atacuri, am fi continuat să lucrăm împreună”, a remarcat Zelenski.

În același timp, el a subliniat că Ucraina răspunde în prezent atacurilor rusești asupra infrastructurii sale energetice.

„Și vom continua să răspundem. Dar vrem ca acest război să se termine”, a spus Zelenski.

După cum a relatat anterior Ukrinform, întâlnirea dintre președintele Zelenski și prim-ministrul slovac Robert Fico din Transcarpatia se încheiase. În aceeași zi, președintele Zelenski a avut, de asemenea, o întâlnire bilaterală cu președintele Consiliului European, António Costa.

UPDATE 16:55 O delegație europeană va călători la Washington pentru a colabora la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, vineri, 5 septembrie, transmite presa ucraineană.

„Lucrăm cu SUA și alți parteneri pentru a intensifica presiunea prin sancțiuni suplimentare, atât directe, cât și secundare. Echipa noastră europeană se îndreaptă spre Washington pentru a lucra cu prietenii noștri american”, a declarat Costa într-o conferință de presă la Ujhorod.

În ciuda amenințărilor repetate, președintele american Donald Trump nu a impus încă sancțiuni Rusiei pentru refuzul de a pune capăt războiului.

Administrația Trump a impus o taxă vamală de 25% asupra tuturor importurilor indiene doar pe 1 august, urmată de o alta pe 6 august, care viza achizițiile continue de petrol rusesc ale Indiei.

Termenul limită stabilit de Trump pentru Rusia, 8 august, pentru a accepta un armistițiu, a fost adoptat fără consecințe.

Statele membre ale UE au convenit asupra celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în iulie și pregătesc un al 19-lea pachet pentru septembrie.

Bruxelles-ul a promis că va intensifica presiunea economică, în contextul în care Moscova respinge un armistițiu și intensifică atacurile asupra orașelor ucrainene.

Anunțul vine în urma unei convorbiri telefonice din 4 septembrie între președintele american Donald Trump, Zelenski și liderii europeni, după summitul „Coaliției celor dispuși” de la Paris, unde oficialii au presat Washingtonul să egaleze efortul de sancțiuni al Europei.

UPDATE 15:00 Dronele ucrainene au atacat mai multe instalații petroliere rusești în noaptea de 5 septembrie, inclusiv cea mai mare rafinărie Rosneft din Rusia, situată în Riazan, și un depozit de petrol din regiunea ocupată Luhansk, a relatat comandantul principal al sistemelor de război cu drone din Ucraina, Robert „Madyar” Brovdi, scrie The Kyiv Independent.

„Benzina în Rusia devine rară, în timp ce gazul și petrolul se epuizează rapid”, a scris el .

Locuitorii din Riazan, un oraș situat la 180 de kilometri sud-est de Moscova, au declarat pentru agenția de presă pro-guvernamentală rusă Shot că au auzit explozii în jurul orei 2 dimineața, urmate de un incendiu care a luminat cerul.

Fotografiile și videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare par să arate un incendiu de amploare și un fum negru gros care se ridică din rafinărie, situată la marginea de sud a orașului.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, unitatea de procesare primară a petrolului ELOU-AVT-6, cu o capacitate anuală estimată la 6 milioane de tone, a fost lovită.

Uzina, care are o capacitate de 13,8 milioane de tone pe an, a fost atacată anterior de drone ucrainene pe 2 august, forțând două dintre cele trei unități principale de rafinare să oprească operațiunile.

Armata ucraineană a declarat că instalația joacă un rol în sprijinirea forțelor armate ale Rusiei.

Guvernatorul regional, Pavel Malkov, a susținut că opt drone au fost doborâte deasupra regiunii Riazan și a spus că resturi au căzut pe un sit industrial, fără a se produce victime sau pagube în zonele rezidențiale.

Guvernatorul nu a abordat direct rapoartele despre un incendiu la rafinărie.

În regiunea ocupată Luhansk, locuitorii locali au raportat fum negru deasupra zonei în seara zilei de 4 septembrie. Madyar a declarat că dronele ucrainene au atacat depozitul de petrol din regiune, deși amploarea pagubelor rămâne neclară.

UPDATE 13:20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 5 septembrie, că este important ca garanţiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliţia Voinţei „să înceapă acum şi nu doar când conflictul se va termina”, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei), a transmis G4Media.

„Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Preşedintele american Donald Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre ţări pentru a înţelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reuneşte personalităţi politice şi economice proeminente lângă Lacul Como.

26 de ţări s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al Coaliţiei Voinţei, desfăşurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski şi prin videoconferinţă.

Vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că nu va accepta desfăşurarea de trupe occidentale în Ucraina nici în timpul războiului, nici după război.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operaţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime”, a declarat el.

Zelenski a subliniat că nu toţi aliaţii vor oferi ajutor militar, unii vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice şi materiale. El a mulţumit celor 26 de ţări care şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini securitatea Ucrainei, numind-o un „pas important înainte”.

Potrivit lui Zelenski, Trump „speră la o mai bună coordonare între americani şi europeni” în sprijinul Ucrainei.

„Astăzi, atitudinea lui Trump este mai bună, SUA sunt gata să garanteze apărarea aeriană a Ucrainei”, a adăugat el, insistând că, pentru Washington, „independenţa energetică a Europei faţă de Rusia este esenţială”.

Preşedintele ucrainean a adăugat că Trump „este dezamăgit de unele ţări europene, Ungaria şi Slovacia, care continuă să cumpere petrol rusesc şi să ajute la finanţarea maşininăriei de război ruseşti”, deoarece „ceea ce îşi doresc cu adevărat este să taie veniturile Rusiei care provin din (vânzarea de) energie”.

Liderul ucrainean a făcut referire şi la preşedintele rus Vladimir Putin, menţionând că acesta „nu vrea să pună capăt războiului, dar dacă presiunea creşte, ar putea fi forţat să o facă”.

„Nimeni nu are încredere în ruşi, dar nu este o chestiune de încredere. Trebuie să punem capăt războiului şi avem nevoie de Statele Unite, Europa şi ţările din Sudul Global, care din păcate nu sunt implicate astăzi, dar vom lucra la asta”, a adăugat preşedintele ucrainean.

UPDATE 11:30 Cel puțin 11 civili au fost uciși și 32 răniți în atacuri rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 5 septembrie, transmite presa ucraineană.

Apărarea aeriană a interceptat 121 de drone, dar 35 de drone și șapte rachete au lovit totuși 10 locații.

Regiunea Donețk a suferit cel mai dur atac, cinci civili fiind uciși – trei dintre ei în Kosteantînivka – și alți doi răniți, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

În regiunea Cernihiv, două persoane au fost ucise și cinci rănite după ce Moscova a vizat un grup umanitar danez de deminare, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

Atacurile rusești din regiunea Harkiv au ucis trei persoane și au rănit alte șase, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și alte opt rănite în urma atacurilor asupra zonelor rezidențiale, a infrastructurii critice și a facilităților sociale, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Un bloc de apartamente și 17 case au fost avariate.

Atacurile rusești din regiunea Sumî au rănit alte patru persoane, în timp ce 122 de atacuri au lovit 49 de așezări, au declarat oficialii locali .

În regiunea Zaporijjea, guvernatorul Ivan Fedorov a raportat șapte răniți în 14 așezări atacate.

UPDATE 9:55 În noaptea de 5 septembrie, forțele ruse au atacat cu 157 de drone de tip Shahed și alte drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Primorsko-Akhtars și Crimeea, precum și cu 6 rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunea Kursk și cu o rachetă aeriană ghidată X-59 din regiunea Voronej, transmit Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc”, au precizat Forțele.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 121 drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri în nordul și estul țării.

Au fost înregistrate 7 rachete și 35 drone de atac în 10 locații.

UPDATE 8:45 Pe 4 septembrie, Rusia a lansat o serie de atacuri asupra obiectelor industriale din regiunea Sumî: au fost înregistrate distrugeri și un incendiu de proporții, trasmite Serviciul pentru Situații de Urgență.

Forțele ruse au lansat repetate atacuri asupra zonei în care echipele de salvare stingeau incendiul.

„Echipele de intervenție nu au suferit pierderi, acestea aflându-se în locuri mai sigure. Toate focare de incendiu au fost stinse.”

În noaptea de 5 septembrie, dronele rusești au atacat comunitatea din Sumî. Clădirile nelocuite au luat foc.

Angajații Serviciului Național de Intervenție în Situații de Urgență au inspectat locurile lovite și au împiedicat propagarea focului.