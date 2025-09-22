LIVE TEXT Ucraina a lovit pentru prima dată în istorie două avioane amfibii rusești Be-12. A fost lovit și un elicopter Mi-8. Război în Ucraina, ziua 1307

UPDATE 10:41 Pe 21 septembrie, în timpul atacului asupra Crimeii ocupate temporar, unitățile speciale militare ale Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei „Prizrak” au lovit două avioaneantiaeriene rusești Be-12 „Ciaika”. Despre acest lucru a informat Direcția Generală de Informații a Ucrainei, potrivit hromadske. Potrivit sursei, lovitura asupra Be-12 este prima din istorie.

Aceste avioane amfibii sunt echipate cu aparatură scumpă pentru detectarea submarinelor și combaterea acestora.

În plus, în timpul atacului asupra Crimeii, „Prizrak” a lovit și un elicopter rus multifuncțional Mi-8.

Be-12 este un avion amfibiu sovietic, capabil să aterizeze atât pe apă, cât și pe un aerodrom obișnuit. Datorită siluetei sale caracteristice, a primit numele „Ciaika”. Avionul este destinat operațiunilor antisubmarin și de patrulare, dar poate îndeplini și misiuni de căutare și salvare, precum și de transport.

UPDATE 08:44 În dimineața zilei de 22 septembrie, trupele ruse au bombardat Zaporijjea cu bombe aeriene. În urma atacului inamic, trei persoane au murit, a anunțat șeful administrației regionale Ivan Fedorov.

Potrivit lui, Rusia a lansat cel puțin cinci atacuri asupra orașului. Au fost vizate obiective civile și industriale.

În urma atacului inamicului, au fost avariate 15 clădiri cu mai multe etaje și 10 case private, precum și clădiri nelocuibile.