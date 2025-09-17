LIVE TEXT Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu peste 170 de drone, iar 136 au fost doborâte de Forțele de Apărare. Război în Ucraina, ziua 1302

UPDATE 10:10 În noaptea de 17 septembrie, armata rusă a atacat cu rachete balistice Iskander-M/KN-23 și rachete antiaeriene ghidate S-300 din regiunile Rostov și Kursk, 172 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile: Kursk, Breansk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, a anunțat Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 9:30, apărarea antiaeriană a doborât 136 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri de rachete și 36 de drone de atac în 13 locații.

UPDATE 9:10 În regiunea Kirovohrad, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone de noaptea trecută, anunță miercuri, 17 septembrie, Serviciul pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor, noaptea trecută, armata rusă a lovit obiective de infrastructură din raionul Kropîvnîțkîi. În urma loviturii, au izbucnit incendii în trei locații.

„Nu au fost raportate informații despre răniți sau morți. Toate serviciile de urgență încă lucrează la fața locului”, a precizat Serviciul.

Peste 60 de salvatori și 14 unități de tehnică ale Serviciului pentru Situații de Urgență sunt implicați în eliminarea consecințelor atacului.