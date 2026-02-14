LIVE TEXT Ucraina a fost atacată noaptea trecută cu peste 110 drone și cu o rachetă balistică. 91 de drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1452

UPDATE 10:50 În noaptea de 14 februarie, forțele ruse a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Kursk, precum și cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Donețk, Gvardiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 91 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de drone.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 18 drone de atac în 11 locații, precum și căderea dronelor doborâte (fragmente) în 2 locații.

UPDATE 9:25 În urma unui atac rusesc cu drone în Odesa, o clădire de locuințe a suferit distrugeri, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În timpul atacului a murit o femeie.

Totodată, au fost avariate geamurile construcțiilor anexe din apropiere și ale locuințelor private.