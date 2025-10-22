LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu peste 430 de mijloace aeriene, a doborât aproape 350 dintre acestea. Război în Ucraina, ziua 1337

UPDATE 12:35 În noaptea de 22 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică din Ucraina, utilizând drone de atac, rachete aeriene și terestre. În total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 433 de mijloace de atac aerian – 28 de rachete (dintre care 15 balistice) și 405 drone de diferite tipuri:

405 drone de atac de tip Shahed, Geran (și alte tipuri de UAV), lansate din regiunile Kursk, Millerovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Ceuda;

de tip Shahed, Geran (și alte tipuri de UAV), lansate din regiunile Kursk, Millerovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Ceuda; 11 rachete balistice Iskander-M/KN-23 (lansate din regiunile Breansk, Rostov – Federația Rusă, și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk);

Iskander-M/KN-23 (lansate din regiunile Breansk, Rostov – Federația Rusă, și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk); 9 rachete de croazieră Iskander-K (lansate din regiunile Kursk, Voronej și din Crimeea);

Iskander-K (lansate din regiunile Kursk, Voronej și din Crimeea); 4 rachete aeroballistice H-47M2 Kinzhal lansate din spațiul aerian al regiunii Rostov;

H-47M2 Kinzhal lansate din spațiul aerian al regiunii Rostov; 4 rachete aeriene ghidate H-59/69 (lansate din teritoriul ocupat al regiunii Zaporijjea).

Direcția principală a atacului – regiunea Kiev. De asemenea, au fost afectate regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjea, Cerkasî, Cernihiv și Odesa, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 12:30, apărarea antiaeriană a doborât 349 de ținte aeriene:

333 drone inamice de tip Shahed, Geran (și alte tipuri);

8 rachete de croazieră Iskander-K;

6 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

2 rachete aeriene ghidate H-59/69.

Până acum, au fost înregistrate impacturi directe ale 12 rachete și 55 de drone de atac în 26 de locații, precum și căderea resturilor (fragmente) în 19 locații. În plus, 17 drone nu și-au atins țintele (pierdute din urmărire), iar informațiile sunt în curs de clarificare.

UPDATE 10:55 La Kiev, în urma atacului rusesc, au murit două persoane: un bărbat și o femeie. Alte 22 de persoane au fost rănite, dintre care 4 sunt copii, scrie autoritățile.

Sub atac s-au aflat raioanele Darnîțkîi, Desneanskîi, Dniprovskii, Holosiivskîi, Peciorskîi și Solomenskîi ale orașului. Au fost avariate cel puțin 10 clădiri rezidențiale.

În prezent, continuă lichidarea incendiului din raionul Dniprovskii al orașului, incendiul fiind localizat.

Psihologii Serviciului pentru Situații de Urgență (DSNS) din Kiev au acordat asistență pentru 31 de persoane.

UPDATE 9:40 Noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra Kievului. Conform datelor preliminare, două persoane au murit, iar câteva altele au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Dniprovskîi a avut loc o lovitură într-un bloc de 16 etaje. Incendiu la etajul al șaselea, 10 persoane au fost salvate, printre care și copii. „Din păcate, au fost descoperite trupurile a două persoane decedate.”

În raionul Darnîțkîi, în urma loviturii unei drone kamikaze, a luat foc un bloc de 17 etaje. 15 persoane au fost salvate, dintre care 2 copii.

De asemenea, a ars o clădire nelocuită cu două etaje — incendiul a fost localizat.

În raionul Desnianîi, fațada unui bloc de 10 etaje a fost avariată, iar un automobil și o conductă de gaz au luat foc. 20 de persoane au fost salvate.

În raionul Pecerskîi, lovitură în etajele superioare ale unui bloc de 25 de etaje. Incendiul a fost lichidat înainte de sosirea salvatorilor.

UPDATE 8:05 În noaptea de 22 octombrie, între orele 01:30 și 01:47, în Zaporijjea armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra centrului regional, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, 9 persoane au fost rănite, numărul victimelor fiind în curs de clarificare.

Au fost înregistrate mai multe incendii:

au ars balcoanele de la 4 etaje ale unui bloc de locuințe (100 m²);

au luat foc patru balcoane într-un bloc cu cinci etaje (60 m²);

incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuințe a fost lichidat.