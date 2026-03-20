LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu peste 150 de drone noaptea trecută. A doborât 133 dintre ele. Război în Ucraina, ziua 1486

UPDATE 8:55 În noaptea de 20 martie, armata rusă a atacat cu 156 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Breansk, Orel, Kursk, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, precum și Hvardiiske, Chauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 133 de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale 19 drone de atac în 13 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte în 7 locații.