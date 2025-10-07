LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit 33 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1322

UPDATE 11:30 Atacurile rusești a ucis o persoană și a rănit 33 de persoane, inclusiv copii, în ultima zi, a scris presa ucraineană.

Cinci persoane au fost rănite în Kostiantynivka, regiunea Donețk, în atacuri rusești, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

În regiunea Harkiv, doi bărbați în vârstă de 54 și 67 de ani au fost răniți într-un atac rusesc împotriva satului Borova, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, atacurile rusești au ucis un civil și au rănit 18, inclusiv trei copii, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. Două clădiri de apartamente, peste 130 de case, o fermă, un magazin și situri de infrastructură civilă au fost avariate.

Șapte persoane au avut nevoie de asistență medicală în urma atacurilor rusești împotriva regiunii Sumî, potrivit administrației militare regionale.

Printre victimele rănite s-au numărat un șofer și un pasager al unui troleibuz lovit de un atac cu dronă în Sumî. Trei clădiri cu 10 etaje și mai multe clădiri nerezidențiale au fost, de asemenea, avariate.

O maternitate a fost lovită în oraș, deși nu au fost raportate victime, deoarece personalul și pacienții se aflau în adăpost în acel moment.

O femeie în vârstă de 20 de ani a fost rănită în timpul unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

Rusia a lansat, de asemenea, un atac puternic cu drone împotriva regiunii Poltava, avariand infrastructura feroviară, o instalație energetică și alte clădiri. Douăzeci și opt de companii și 1.070 de gospodării au fost afectate de pene de curent, a raportat guvernatorul Volodymyr Kohut.

Forțele ruse au intensificat atacurile împotriva rețelei energetice a Ucrainei pe măsură ce se apropie iarna.

În discursul său de seară din 6 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că a emis instrucțiuni privind protejarea instalațiilor energetice și a echipamentelor de iarnă în contextul atacurilor rusești.

UPDATE 9:55 În noaptea de 7 octombrie, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M/KN-23 lansate din regiunea Rostov, Federația Rusă, precum și cu 152 de drone de atac de tip Shahed, și alte tipuri de drone, lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Ceauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 88 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, în nordul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale două rachete și ale 52 de drone de atac în 10 locații, precum și căderi de resturi în alte două locații.

Forțele menționează că atacul este în desfășurare și că în spațiul aerian se mai află câteva drone.

UPDATE 8:25 Poltava noaptea trecută a fost atacată de Rusia cu mai multe drone, anunță Serviciul penru Situații de Urgență.

„În urma loviturilor asupra obiectivelor de infrastructură civilă, au izbucnit incendii în clădiri administrative, iar o locuință și o construcție auxiliară au fost avariate.”

La lucrările de intervenție au fost implicate 16 unități de tehnică, 64 de salvatori ai Serviciului și un tren de pompieri al Căilor Ferate Ucrainene.