LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu 130 de drone noaptea trecută, iar peste 90 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1338

UPDATE 10:15 În noaptea de 23 octombrie, armata rusă a lansat un atac cu 130 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Kursk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, și Ceauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 92 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri, în nordul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale a 25 de drone de atac în 11 locații, precum și căderi de resturi în alte 11 locații.

„Atacul continuă în spațiul aerian se află încă mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță”, îndeamnă Forțele Aeriene.

UPDATE 8:50 Șapte persoane au fost rănite în urma atacului nocturn asupra Kievului, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Toate incendiile au fost lichidate până acum.

În cartierul Podil, pompierii au stins un incendiu izbucnit într-un apartament de la parterul unui bloc de locuințe cu cinci etaje și la automobilele aflate în curte. Salvatorii au evacuat locatarii.

De asemenea, la unul dintre blocurile înalte, acoperișul și două apartamente de la etajul 8 au fost parțial distruse.

Au fost avariate fațada și geamurile unei grădinițe din zonă.

Totodată, a fost stins un incendiu la mai multe depozite situate la diferite adrese, precum și arderea a două automobile din curtea unui bloc cu cinci etaje.

În urma căderii resturilor, a fost avariat unul dintre centrele de afaceri din raionul Podil.

În cartierul Desnianskii al orașului, o dronă a lovit etajul 21 al unui bloc de locuințe cu 24 de etaje, fără detonare. La o altă adresă, drona a lovit o clădire neterminată.