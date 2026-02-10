LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu 125 de drone noaptea trecută, iar 110 au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1448

UPDATE 10:05 În noaptea de 10 februarie, forțele a atacat cu 125 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și cu drone de alte tipuri, din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo, Millerovo, au raportat Forțele Aeriene de Apărarea a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare.“

Potrivit datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 13 drone de atac în 6 locații, precum și căderi de fragmente în 2 locații.

UPDATE 9:05 În Zaporojjea un băiețel de un an, două femei și un bărbat au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Totuși, numărul persoanelor rănite este în curs de clarificare.

„În timpul nopții, drone rusești au atacat localități din raionul Zaporojjea. În urma bombardamentelor, la mai multe adrese au izbucnit incendii, au ars locuințe și o anexă gospodărească.”

La una dintre adrese, salvatorii au deblocat două femei și doi copii în vârstă de 1 și 10 ani, deschizând ușile avariate în urma exploziei.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență.