LIVE TEXT Ucraina a atacat Moscova cu drone. Primarul capitalei ruse susține că cel puțin 10 drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 910

8:05 Armata ucraineană a atacat Moscova cu drone, miercuri dimineața, 21 august. Primarul capitalei ruse susține că cel puțin 10 drone au fost doborâte, dar că niciuna dintre ele nu s-a apropiat de Kremlin, scrie Reuters.

Pe rețelele ruse de socializare circulă numeroase filmulețe și imagini, surprinse la Podolsk, o suburbie a Moscovei (circa 35 km de Kremlin) în care antiaeriana rusă pare a angaja mai multe ținte aeriene, în timp ce motoarele dronelor se pot auzi în fundal.

🇷🇺 Moscow under drone assault: Russian officials reported 10 drones targeting the capital, with eight intercepted near Podolsk, 35 km away. As is customary, all threats were neutralized. 😉 #Russia #Moscow #Drones pic.twitter.com/4xPQgOOkzO