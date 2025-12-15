LIVE TEXT Trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk: un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1390

UPDATE 10:55 Noaptea trecută, armata rusă a bombardat regiunea Dnipropetrovsk.

În districtul Sinelnîkivskîi, infrastructura a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului, trupele ruse au lansat un nou atac. Un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Victimele au fost transportate la spital.

În districtele Kamensk și Pavlograd au izbucnit, de asemenea, incendii. Au fost avariate obiective de infrastructură și o întreprindere de transport.

UPDATE 08:32 Ieri, la Berlin, a avut loc prima parte a întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și liderii europeni cu negociatorii lui Trump – trimisul său special Steve Whitcoff și ginerele său Jared Kushner, scrie Meduza.

„Reprezentanții au purtat discuții detaliate cu privire la planul în 20 de puncte pentru realizarea păcii, la aspecte economice și alte teme. S-au înregistrat progrese semnificative, iar mâine dimineață se vor întâlni din nou”, a scris Whitcoff după încheierea întâlnirii. Aceasta a durat cinci ore.

UPDATE 08:15 Numărul victimelor în urma bombardamentelor din Zaporijjea a crescut la 14, informează Serviciul Național de Situații de Urgență.



Printre victime se numără un copil, trei angajați ai Serviciului Național de Situații de Urgență și un polițist de patrulă.



Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate.