LIVE TEXT Terminalele Starlink incluse în „lista albă sunt operaționale, iar accesul Rusiei este blocat, declară ministrul ucrainean al Apărării, Mihailor Fedorov. Război în Ucraina, ziua 1443

UPDATE 13:27 Terminalele Starlink care au fost adăugate pe „lista albă” sunt operaționale, în timp ce terminalele rusești au fost deja blocate, a declarat ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov.

„Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale care au ajuns pe «lista albă» funcționează deja”, a spus el.

Anterior, ministrul ucrainean a declarat că terminalele Starlink sunt utilizate de operatorii ruși de drone pentru a lovi infrastructura civilă. La fel, terminalele au fost utilizate pentru comunicații de către soldații ruși.

Potrivit lui Fedorov, „listele albe” sunt actualizate în prezent o dată pe zi. „Dacă ați trimis terminalul pentru înregistrare, dar acesta nu funcționează încă, ar trebui să așteptați. Acesta este un proces la scară foarte mare, care necesită timp. În același timp, lucrăm deja pentru a ne asigura că datele sunt trimise pentru verificare în timp real”, a explicat el.

Civilii din Ucraina trebuie să își verifice terminalele Starlink prin intermediul Centrelor de Servicii Administrative. Pentru persoanele juridice, serviciul relevant va fi disponibil în curând pe portalul Diia.

„Echipa noastră, împreună cu partenerii, procesează prompt toate cazurile. Le mulțumesc personalului militar și comandanților care și-au verificat rapid terminalele. Continuitatea și stabilitatea comunicațiilor pentru prima linie sunt de o importanță crucială”, a subliniat ministrul ucrainean al Apărării.

UPDATE 11:28 Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și-a început vizita la Kiev. Tusk a fost întâmpinat de ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha, precum și de ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, și ambasadorul Poloniei în Ucraina, Piotr Lukasiewicz, scrie Ukrinform.

Anterior, Donald Tusk a declarat că în timpul vizitei sale la Kiev va discuta, printre alte subiecte, pregătirile pentru „Conferința de Redresare a Ucrainei”, care urmează să aibă loc la Gdansk în luna iunie. El a adăugat că va fi însoțit în această călătorie de ministrul polonez al Finanțelor și Economiei, Andrzej Domanski, care, împreună cu echipa sa, pregătește conferința.

Tusk a subliniat, de asemenea, că, „într-un moment în care lumea este concentrată pe multe probleme diferite și unii au uitat oarecum că războiul brutal al Ucrainei cu Rusia este în desfășurare, vizita ar trebui să demonstreze că Polonia este cel mai apropiat aliat și vecin al Ucrainei și este alături de Ucraina în aceste vremuri dificile”.

Sursa citată scrie că anterior, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Tusk pe 19 decembrie, în timpul vizitei liderului ucrainean la Varșovia. La acea vreme, Zelenski și Tusk au discutat, printre altele, despre consolidarea proiectelor de aviație de luptă și apărare ale Ucrainei în cadrul programului european de apărare „SAFE”, inclusiv producția comună de drone.

UPDATE 9:43 Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță Vadim Filașkin, șeful Administrației Regionale Donețk.

El a spus că, pe 4 februarie, armata rusă a ucis șapte persoane în localitatea Drujkivka și o persoană în Liman, în urma bombardamentelor.

Filașkin a menționat că numărul total de victime cauzate de Rusia în regiunea Donețk ajunge la 4008 morți și 8858 răniți, fără să fie incluse localitățile Mariupol și Volnovaha.

8:14 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski consideră că ocuparea Donbasului va costa Rusia cel puțin doi ani și 800 de mii de soldați, se arată într-un interviu acordat de președintele ucrainean canalului de televiziune francez France 2, citat de Le Monde.

„Rusia vrea să părăsim tot Donbasul. Nu au obținut nicio victorie de la începutul acestui război. Și noi, ucrainenii, înțelegem perfect prețul pe care îl plătește armata rusă pentru fiecare metru, fiecare kilometru din acest pământ. Ei nu numără oamenii care mor”, a subliniat Zelenski.

Președintele Ucrainei a vorbit și despre posibilitatea înghețării conflictului. El a menționat că, chiar dacă Ucraina își menține poziția actuală în astfel de circumstanțe, ar fi deja o concesie semnificativă.

„Rușii au nevoie de o pauză. Dacă vorbim despre o zonă demilitarizată, trebuie să avem control asupra părții noastre”, a spus Zelenski.