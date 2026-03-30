LIVE TEXT SUA a asigurat Ucraina că niciunul dintre ajutoarele militare alocate Kievului nu a fost redirecționat către alte regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu. Război în Ucraina, ziua 1496

8:16 SUA a asigurat Ucraina că niciunul dintre ajutoarele militare alocate Kievului nu a fost redirecționat către alte regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pentru agenția de știri Ukrinform.

„Nimic nu a fost redirecționat din program (Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina) către alte zone geografice și nici din echipamentele destinate Ucrainei”, a declarat Sîbiha pentru Ukrinform. „În prezent, nu există planuri de redirecționare.”

Comentariile lui Sîbiha au venit după summitul miniștrilor de externe din G7 din Franța, unde secretarul de stat american, Marco Rubio, a oferit personal această asigurare.

Cu doar câteva zile mai devreme, relatările din mass-media au indicat că Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre SUA și Israel pe de o parte, și Iranul pe de altă parte.

Potrivit Washington Post, printre armele luate în considerare se numără rachetele interceptoare de apărare aeriană comandate prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care permite altor membri NATO să finanțeze achiziționarea de arme americane pentru Ucraina.

Semnat de SUA și NATO în iulie, acordul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) stabilește un mecanism prin care statele membre NATO și partenerii pot achiziționa echipamente prioritare pentru Ucraina.

Până în prezent, douăzeci și patru de țări, inclusiv două state nemembre NATO, Australia și Noua Zeelandă, s-au alăturat inițiativei.