LIVE TEXT Starmer și Trump, convorbire telefonică despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1442

UPDATE 08:13 Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe fondul unei scăderi accentuate a temperaturilor. Conversația a avut loc marți, notează Ukrinform.

„Liderii au discutat situația din Ucraina, inclusiv atacurile barbare ale Rusiei asupra țării din cursul nopții. Atacurile feroce ale lui Putin asupra infrastructurii naționale critice, inclusiv asupra sistemelor energetice, au fost deosebit de crude, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub -20°C”, a declarat prim-ministrul.

Starmer și Trump au discutat, de asemenea, despre baza militară strategică de pe insula Diego Garcia din Oceanul Indian, utilizată de ambele țări. Ei au recunoscut „importanța strategică” a facilității și au convenit să continue colaborarea strânsă pentru a garanta funcționarea viitoare a bazei.

Trump a susținut că Putin și-a „respectat cuvântul”, promițând să nu bombardeze orașele ucrainene timp de o săptămână în timpul temperaturilor severe.