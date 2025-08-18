LIVE TEXT Șeful armatei Ucrainei a declarat că Rusia redistribuie trupe pentru o nouă ofensivă în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1272

UPDATE 14:15 Rusia își redistribuie trupele în regiunea Zaporijjea pentru a face o nouă ofensivă în regiunea parțial ocupată din sud-estul Ucrainei, a declarat comandantul suprem Oleksandr Sârskii într-un interviu, scrie The Kyiv Independent.

„Scopul este să străpungă apărarea noastră și să avanseze adânc în teritoriul. Scopul lor, desigur, este să ocupe întreaga regiune”, a spus Sârskii.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporijjea, dar capitala regională rămâne sub control ucrainean.

„Începând de astăzi, operațiunile de intensitate redusă continuă acolo în regiunea Zaporijjea. Cu toate acestea, în urmărirea obiectivelor și instrucțiunilor președintelui rus Vladimir Putin, armata rusă încearcă, de asemenea, să dea o lovitură puternică, care a fost inițial planificată acum un an”, a spus Sârskii.

Potrivit lui Sârskii, situația de pe linia frontului este dificilă, forțele rusești concentrându-se pe zona din apropierea orașului Pokrovsk, în regiunea Donețk, și în regiunea Zaporijjea. Alte zone prioritare pentru Rusia ar putea fi zona din apropierea orașului Novopavlivka, în regiunea Dnipropetrovsk, și în jurul orașului Lyman, în regiunea Donețk.

Regiunea Zaporijjea, situată în sud-estul Ucrainei, se învecinează la nord cu regiunea Dnipropetrovsk, la est cu regiunea Donețk și la sud cu regiunea Herson. De asemenea, găzduiește Centrala Nucleară Zaporijjea, ocupată de Rusia, cea mai mare instalație nucleară din Europa.

UPDATE 11:41 17 persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare regionale, Ivan Fedorov.

„Numărul victimelor în urma atacului inamic asupra Zaporijjea a crescut la 17 persoane (…). Explozia a avariat clădiri rezidențiale, spații comerciale și a distrus parțial parcul de autobuze. La locul impactului a izbucnit un incendiu – salvatorii, polițiștii și medicii sunt la fața locului”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 09:18 Armata rusă a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, înainte de întrevederea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, notează presa ucraineană.

În Harkiv, cel puțin 18 persoane au fost rănite și patru au murit, printre care o fetiță de un an și jumătate și un băiat de 16 ani, a raportat guvernatorul regional Oleg Sinegubov pe 18 august. Mai multe clădiri au fost avariate, dar și câteva vehicule.

Operațiunile de salvare continuă la locul atacurilor rusești, începând cu ora 08:00.

Primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, a raportat anterior că o rachetă a lovit o clădire rezidențială dintr-un district din Harkiv.

Explozia a fost auzită și în orașul Sumî, din nord-estul țării, în jurul orei 22:45, ora locală. Oleg Hrihorov, guvernatorul regiunii Sumî, a declarat că o rachetă a lovit o instituție de învățământ din oraș. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 08:06 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a ajuns la Washington, acolo unde urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

„Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor și tuturor partenerilor și aliaților noștri pentru sprijinul și asistența lor neprețuită”, accentuează liderul de la Kiev într-o postare pe Facebook.

„Am ajuns la Washington, mâine (luni, n.red.) mă voi întâlni cu președintele Trump. Mâine (luni, n.red.) vom discuta și cu liderii europeni. Îi sunt recunoscător președintelui Donald Trump pentru invitație. Cu toții împărtășim dorința puternică de a pune capăt acestui război rapid și în mod fiabil. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu așa cum a fost acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur și simplu acest lucru pentru un nou atac. Sau când Ucrainei i s-au acordat așa-numitele „garanții de securitate” în 1994, dar acestea nu au funcționat.