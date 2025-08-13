LIVE TEXT Rușii au bombardat Kosteantînivka rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1267

UPDATE 16:55 În regiunea Donețk, invadatorii ruși au tras asupra zonelor rezidențiale din Kosteantînivka cu artilerie, iar atacul a fost soldat cu rănirea unui civil. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Serhiî Horbunov, șeful administrației militare a orașului Kosteantînivka.

„Astăzi, trupele rusești au bombardat orașul Kosteantînivka cu artilerie. Conform informațiilor preliminare, un civil a fost rănit în urma atacului”, a scris primarul orașului.

El a menționat că persoana rănită a fost dusă la o unitate medicală, unde primește asistența necesară. Potrivit lui Horbunov, zonele rezidențiale ale orașului au fost sub focul inamic, fiind înregistrate daune la fațadele a două case private.

Șeful CMA a cerut din nou populației să evacueze. Conform relatărilor, armata rusă a ucis doi locuitori din regiunea Donețk ieri, 12 august. Alte zece persoane au fost rănite.

UPDATE 14:15 Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Berlin pe 13 august pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de discuțiile cu liderii americani și europeni. Suspilne, postul public de radio și televiziune ucrainean, a publicat imagini cu Zelenski sosind în Germania cu avionul înainte de viitoarele întâlniri la nivel înalt, scrie Kyiv Independent.

Zelenski și Merz vor avea o întâlnire bilaterală înainte de a participa la o videoconferință cu liderii europeni, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele american Donald Trump.

Guvernul german a declarat că apelul dintre Zelenski, Trump și liderii europeni este așteptat să aibă loc la ora 14:00, ora locală, potrivit Reuters. Un apel separat cu Trump, vicepreședintele american JD Vance și liderii europeni este așteptat cu o oră mai târziu, potrivit agenției de știri.

Discuțiile vor avea loc cu doar două zile înainte de întâlnirea planificată a lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august, prima întâlnire față în față între cei doi lideri de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

UPDATE 10:50 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în direcțiile Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlovske. El a spus acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii, scrie Ukrinform.

Potrivit președintelui ucrainean, rușii și-au transferat trupele în direcțiile Zaporijjea și Pokrovsk din regiunea Sumî, realizând că nu pot avansa acolo.

Astfel, potrivit lui Zelenski, aproximativ 15 mii de soldați ruși au ajuns în direcția Zaporijjea, iar aproximativ 5 mii – în Novopavlovske. Trupele ruse au trimis suplimentar aproximativ 7 mii de soldați în direcția Pokrovsk, a spus președintele.

„Credem că toate aceste trei direcții au fost acum un an și acționează conform acelorași planuri și hărți. Această misiune ofensivă în Zaporijjea și Pokrovsk a fost amânată cu un an din cauza operațiunii Kursk”, a declarat Zelenski.

El a reamintit că, în total, trupele rusești au concentrat aproximativ 53 de mii de soldați în direcția Sumî. Potrivit lui Zelenski, acum Moscova își va transfera probabil cele mai puternice brigăzi din zona de frontieră a regiunii Sumî în alte direcții.

UPDATE 08:00 De la începutul anului, 117 copii au fost evacuați din teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost anunțat într-o conferință de presă de șeful Administrației Militare Regionale Herson, Alexander Prokudin.

„De la începutul acestui an, 117 copii au fost evacuați din regiunea Herson ocupată temporar pe teritoriul controlat de Ucraina. Un total de 520 de tineri ucraineni au fost deja returnați”, a declarat Prokudin.

El a reamintit că o fată de 13 ani care locuia cu mama ei sub ocupație încă din primele săptămâni ale războiului aprig a fost recent returnată.

Conform Ukrinform, în cadrul inițiativei președintelui Volodimir Zelenski „Aduceți copiii înapoi în Ucraina”, o altă fată ucraineană care petrecuse trei ani pe teritoriul ocupat temporar de invadatorii ruși a fost returnată Ucrainei.