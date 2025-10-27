LIVE TEXT Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu motor nuclear. Trump: „Ar trebui să pună capăt războiului, nu să testeze rachete”. Război în Ucraina, ziua 1342

UPDATE 16:39 Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu aripi și propulsie nucleară, scrie Meduza.

Vladimir Putin a vizitat unul dintre centrele de comandă ale grupării unite de trupe și a ținut o ședință cu șeful Statului Major General al Armatei Ruse, Valeriu Gerasimov. La ședință, Putin a anunțat că forțele armate ruse au testat racheta cu aripi și rază de acțiune nelimitată „Burevestnik”, dotată cu un motor nuclear.

Gerasimov a raportat că testarea rachetei „Burevestnik” a avut loc pe 21 octombrie. Potrivit acestuia, racheta a parcurs 14 mii de kilometri și a rămas în aer aproximativ 15 ore.

Putin a declarat că testele „au confirmat încă o dată siguranța scutului nuclear al Rusiei” și a subliniat că „Burevestnik” este „un produs unic, pe care nimeni altcineva nu îl are în lume”.

„Trebuie să stabilim posibilele modalități de utilizare și să începem să pregătim infrastructura pentru amplasarea acestei arme în cadrul forțelor noastre armate”, a ordonat Putin.

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat testele efectuate cu racheta rusească „Burevestnik”.

„Ei nu se joacă cu noi, și nici noi nu ne jucăm cu ei. Noi efectuăm în mod constant teste cu rachete, dar, așa cum am spus deja, avem un submarin nuclear. (…) Nu consider că este oportun ceea ce afirmă Putin (despre testarea rachetei, n.r.). Ar trebui să pună capăt războiului, care trebuia să dureze o săptămână, dar durează deja de patru ani. Cu asta ar trebui să se ocupe, nu cu testarea rachetelor”, a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului său, potrivit Meduza.

După declarațiile lui Trump, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că testele rachetei „Burevestnik” nu conțin nimic care ar putea și ar trebui să „tensioneze” relațiile dintre Moscova și Washington, cu atât mai mult cu cât aceste relații se află la un nivel minim.

Potrivit acestuia, Rusia „se ocupă în mod consecvent de asigurarea propriei securități”, motiv pentru care se dezvoltă noi sisteme de armament, printre care se numără și „Burevestnik”.

„Asigurarea securității țării noastre este o chestiune de vitală importanță, mai ales în contextul atitudinii militariste pe care o observăm în primul rând la europeni. Europenii se află într-o stare de isterie internă — rusofobă, agresivă și războinică. În acest context, Rusia trebuie să facă tot posibilul pentru a-și putea garanta securitatea”, citează TASS cuvintele lui Peskov.

UPDATE 11:49 În noaptea de 27 octombrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 100 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, au comunicat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Atacul aerian a fost respins. Conform datelor preliminare, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 66 de drone în nordul, sudul și estul țării. În același timp, au fost înregistrate 26 de lovituri în nouă locații.

UPDATE 11:41 Moscova și o serie de regiuni rusești au fost supuse unor atacuri masive cu drone în noaptea de 27 octombrie, susține Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Potrivit datelor ministerului, în cursul nopții, apărarea antiaeriană rusă a interceptat și distrus 193 de drone. Cele mai multe au fost doborâte deasupra regiunii Briansk — 47 de drone. Alte 42 — deasupra regiunii Kaluga, 40 — deasupra regiunii Moscova, dintre care 34 zburau spre Moscova, precum și deasupra regiunii Tula. Restul au fost doborâte deasupra teritoriului regiunilor Kursk, Orel, Rostov, Voronej, Orenburg, Tambov, Belgorod, Lipețk și Samara.

UPDATE 08:25 Pe 26 octombrie, armata rusă a atacat cu o dronă un microbuz pe autostrada din apropierea comunității rurale Nikolaevska din regiunea Sumî. În urma atacului, un bărbat a murit la spital, iar 13 persoane, printre care și doi copii, au fost rănite, raportează guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Grigorov.

Microbuzul, care se îndrepta spre Sumî, a ars complet în urma bombardamentului.