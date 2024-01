LIVE TEXT Rusia a lansat peste 330 de rachete și aproximativ 600 de drone asupra Ucrainei de la începutul acestui an. 706 zile de război în Ucraina

UPDATE 19:21 De la începutul anului 2024, Rusia a lansat peste 330 de rachete de diferite tipuri și aproximativ 600 de drone de luptă asupra orașelor ucrainene. Datele au fost prezentate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, este necesar să fie asigurat controlul Ucrainei asupra spațiului său aerian, deoarece acest lucru este esențial și pentru securitatea la sol.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby