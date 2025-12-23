LIVE TEXT Rusia a lansat multiple drone și rachete asupra Ucrainei. În mai multe regiuni, alarma aeriană este activă. Război în Ucraina, ziua 1398

UPDATE 10:37 În spațiul public au apărut cadre cum o dronă „Shahed” lovește un bloc de locuit din Kiev. În capitala Ucrainei se cunosc despre cinci răniți.

UPDATE 9:23 În dimineața zilei de 23 decembrie, Rusia a lansat rachete și drone într-un atac masiv asupra Ucrainei. Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost vizate, scrie Hromadske.

Rusia a ridicat în aer avioane strategice Tu-95MS și Tu-160, capabile să transporte rachete Kh-101, precum și avioane MiG-31. În plus, armata rusă a desfășurat purtătoare de rachete în Marea Neagră, iar lansări au fost detectate și din Marea Caspică.

Explozii s-au auzit în regiunile Kiev, Vinița, Jîtomir și Rivne, precum și în Odesa și Cerkasî, unde au fost impuse pene de curent de urgență.

Compania ucraineană Ukrenergo a explicat că lucrările de restaurare vor începe „de îndată ce situația de securitate va permite”.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia plănuiește un atac masiv aproape de Crăciun. El a identificat 23, 24 și 25 decembrie ca fiind zilele cu cel mai mare risc.

8:20 Comisia Europeană a desfășurat cu succes una dintre cele mai mari operațiuni logistice coordonate de până acum, livrând un set complet de echipamente pentru o centrală termică din Lituania în Ucraina, relatează Ministerul Energiei din Ucraina.

„Operațiunea complexă, care a durat 11 luni, a implicat 149 de livrări de echipamente cu o greutate totală de 2399 de tone. Dintre acestea, 40 au fost transporturi supradimensionate, inclusiv transformatoare și statoare extrem de grele, cu o greutate de aproximativ 172 de tone fiecare. Sprijinul din partea Agenției Guvernamentale Poloneze pentru Rezerve Strategice a jucat un rol important în asigurarea transportului complex al acestor componente”, se arată în comunicat.

Sursa citată scrie că echipamentele furnizate au ajutat la efectuarea reparațiilor de urgență în mai multe regiuni ale Ucrainei, unde infrastructura energetică a fost semnificativ avariată de atacurile rusești.

„Suntem extrem de recunoscători partenerilor noștri din Lituania, Polonia și întreaga comunitate europeană pentru că ne-au ajutat să obținem acest echipament extrem de necesar. Acesta a contribuit la restabilirea capacităților energetice vitale și la consolidarea rezistenței sistemului energetic al Ucrainei, care, din păcate, continuă să fie supus atacurilor rusești țintite”, a declarat ministrul interimar al Energiei, Artem Nekrasov.

Operațiunea logistică face parte din răspunsul UE la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei din februarie 2022, coordonat prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE. Până în prezent, sprijinul total al UE pentru sectorul energetic al Ucrainei a ajutat milioane de oameni, inclusiv livrarea a 9500 de generatoare și 7200 de transformatoare prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, a punctat ministerul Energiei din Ucraina.

Conform ultimelor rapoarte, Comisia Europeană a alocat peste 1,2 miliarde de euro pentru programe de ajutor umanitar în Ucraina.